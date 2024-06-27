台灣深綠媒體報道，大陸國台辦透過官媒駐台記者趙博，以「在大陸商業利益」為餌，介入台灣電視台帶狀節目製作單位，甚至直接向來賓下指導棋，以達成「以台制台」的統戰目標。

消息傳出，綠委立刻開記者會指控，宣稱兩個月前就得到消息！而陸委會也證實確有此事，將會同文化部一起調查。綠營的政論節目更是口徑一致，認為這種做法已影響到台灣安危，有資深媒體人甚至說：「這個爆料可信度很高，因為講的內容非常詳細，如果不是親眼所見，應該無法描述細節。」並說在東窗事發後趙博已返回大陸，節目也已停播。通訊傳播委員會（NCC）則表示，若查證屬實，將重罰200萬元新台幣，並將節目停播。

這一番煞有介事的操作，在真正了解台灣媒體生態的人來看，簡直就是可笑至極！

報道刻意用男性背影貼上五星旗，影射大陸官媒記者在現場監督指導，卻搞錯一件事，趙博根本就是女性！而台灣各大電視台容或有各自不同政治趨向，但內部員工卻是藍綠紅白全都有，若真有大陸直接插手內部作業，早就傳得人盡皆知，怎會拖到現在？更何況，這個節目的前身就一直在批評民進黨，早就被盯上了，怎會傻到如此光明正大的接受大陸指導，難道電視台不要執照了？最後，該節目也有請綠營來賓，若真有大陸官媒人員在現場，不怕被發現嗎？

最令人失笑的，就是所謂資深媒體人用內容詳細來判斷真實性，這位我的前同事是沒看過小說嗎？哪天我寫一篇賴清德與蔡英文有婚外情的影射小說，只要細到連他們喝甚麼酒吃甚麼菜都巨細無遺，就代表他倆真有偷情嗎？民進黨這班失智列車，到底何時才會抵達終點啊？