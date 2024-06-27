維基解密創辦人、澳洲籍記者阿桑奇日前在美屬塞班島的聯邦法院，根據與美國司法部達成的認罪協議，承認一項串謀取得並公開美國機密國防文件控罪。法官按照早已寫好的劇本批准有關認罪協議，判處阿桑奇入獄41至51個月，在扣減此前在英國被關押長達5年的刑期後將他當庭釋放，結束長達14年的逃亡生涯，返回故鄉澳洲。

阿桑奇創辦的新聞網站維基解密，自2010年起公開了大量美國機密國防及外交文件，揭露美國政府和軍方在伊拉克、阿富汗、肯尼亞等多個國家及美軍關塔那摩灣監獄犯下的戰爭罪行，奪去大量無辜平民的生命。密件亦披露了美國先後在多個阿拉伯國家，還有東歐的烏克蘭以至東盟的泰國策動顏色革命，長期竊聽和意圖操控多國元首，包括德國、英國等盟友的有力證據，印證了許多世人已知或未知的陰謀詭計，震驚國際社會，令美國名譽掃地。

根據美國法律，阿桑奇肯定有罪，現在他已認罪及承擔罪責，過去14年有5年在倫敦監獄度過，有7年在厄瓜多爾駐英大使館內被軟禁。但阿桑奇及相關吹哨者揭露的種種罪行和暴行，美國政府及軍方至今未有認錯或悔過，相關政客及軍官多年來照樣升官發財，這筆血債會在何時及由誰人來清算？是否可以隨阿桑奇認罪獲釋而一筆勾銷？

本人對諾貝爾和平獎向來嗤之以鼻，但用來表揚阿桑奇則似乎頗合適，總好過頒予一些替美國助紂為虐的所謂人權及新聞自由組織。事實上，阿桑奇曾獲俄羅斯當局提名角逐諾貝爾和平獎，多個澳洲以至美國的組織亦曾以不同名目，表揚阿桑奇對新聞自由以至世界和平的貢獻，但未知由挪威政客組成的諾貝爾獎委員會是否擁有這個勇氣。