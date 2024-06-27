俄烏戰事持續，競逐11月大選嘅美國前總統特朗普，其兩名重要顧問據說提出結束俄烏戰事方案，建議若特朗普勝選，將敦促烏克蘭與俄羅斯展開和談，以此獲取美國提供更多武器；其中一名顧問更警告，若俄方拒絕談判，美國將加強支援烏克蘭。

政客廢噏當秘笈，不必過於認真。今年1月，特朗普喺南卡羅萊納州進行競選活動，佢揚言自己用實力實現和平，可於24小時內結束俄烏衝突。特朗普有乜把炮？據悉佢私下表示，可以通過施壓迫使烏克蘭放棄一些領土來結束戰爭。如今，特朗普的重要顧問，倒沒有發揮特朗普的「霸氣」，卻說出完全相反的版本！

其中一個顧問尤其離地，說甚麼「若俄方拒絕談判，美國將加強支援烏克蘭」。講真，美西方對烏國的支援還少嗎？問題係烏總統澤連斯基唔爭氣，根本係扶不起嘅阿斗！俄羅斯總統普京最近訪朝後，與北韓關係牢不可破，美韓對此均表示「震驚和不安」。此外，俄媒透露，印度總理莫迪將於下月8日訪問莫斯科，可見普京勢盛。

反之，澤連斯基依然忙於伸手乞求軍援；更不利嘅消息係，戲子總統宣布撤換領導東部戰事嘅聯合部隊指揮官索多爾，由准將赫納托夫接替，並未說明原因，據云係有同袍指控索多爾領導作戰不力，導致數以千計烏軍戰死沙場。不要忘記，澤氏今年2月才對軍方高層大換血，撤換武裝部隊總司令扎盧日內，由西爾斯基接替。打仗決勝之道，最忌軍心不穩，曾國藩說過：「用兵之道，最忌勢窮力竭。力，則指將士之精力言之。勢，則指大計大局，及糧餉之接續、人才之可繼言之。」今烏將互相猜忌指控，而勢則全在俄方，焉有不敗之理？