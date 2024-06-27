近期，全國多地的住房和城鄉建設局，改名為住房和城市更新局，譬如，湖北全省所有城市均實行了此統一動作。這是自1949年以來，「建設」二字首次開始從政府機構序列中消失。

名字的更改，反映的是職能的轉換，亦往往折射了經濟社會發展的重要轉型，這正如前些年「計劃生育」從政府部門中退出。從上世紀80年代起，為了推行「一孩」政策，組建了國家計劃生育委員會，採取嚴厲的控制措施，甚至以暴力手段強制墮胎，「計劃生育小分隊」令老百姓聞之色變。進入新世紀，先是更名人口和計劃生育委員會，從控制數量轉向質量與數量並重；而後，為了應對老齡化，人口政策連續鬆綁，該機構2013年與衞生部合併為衞生和計劃生育委員會，2018年再改革為衞生健康委員會。從中央到省、市、縣、鄉，延續了30多年的計劃生育，最終從各級政府門牌上消失。然而，時移世易，放開人口政策，甚至鼓勵（包括變相施壓）生育，卻始終難以遏制出生率急速下滑的勢頭。沉重的生活壓力之下，年輕人已失去生育的欲望。

建設，又何嘗不是如此。從計劃經濟時代開始，建設工作就是政府統管經濟的重要手段。計委、經委、建委，即計劃委員會、經濟委員會、建設委員會等「三委」，是高度集中經濟管理體系的「三駕馬車」，都各有一位副總理領銜。改革開放後，城市化建設機器轟鳴，建設部門分量愈加吃重。從世紀之交開始，內地推進住房商品化，開啟了房地產經濟支柱時代，建設部門更是炙手可熱，職責涵蓋城市規劃、建設審批、房地產管理、建築工程監管等。

不過，幾年來對房地產的輪番持續打壓，嚴苛限購，收緊信貸，令整個樓市一蹶不振。調控過程中的粗暴「一刀切」，造成整個行業的傷筋動骨，危及金融穩定，並嚴重拖累整個經濟。幾十年來轟轟烈烈的建設熱潮，終於停下腳步，偃旗息鼓。為了提振經濟，今年以來，各地陸續取消限購，轉而千方百計推銷房子，這正如人口政策從計劃生育轉向鼓勵生育。而結果也是一樣，無意生孩子的老百姓，同樣已無心無力去購買房子。

對比來說，「建設」是追求增量，「更新」是處置存量。這是城鄉建設局更名為城市更新局的基本邏輯。失去了房地產的拉攏，沒有了「土地財政」的支持，各級政府財政吃緊，大建設的時代已無法推進。空置擠壓、停工爛尾的樓盤，業已成為沉重負擔。老百姓特別是二十幾歲的年輕人，更是荷包裏空空如也，畢業即失業，面對重壓無力掙扎，而選擇躺平、佛系，不生孩子，不買房子。

說到底，發展才是真正的硬道理，首要任務仍是做大蛋糕。消費不是刺激出來的，沒有經濟基本面的支撐，不管是建設還是更新，都將是無源之水。到頭來治標不治本，換湯不換藥，更名難更新。