大陸「兩院三部」不久前發布懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見書，在台灣島內引起軒然大波。不少程度不同的「台獨」頑固分子撫心自問——過往的言行舉動、所作所為，是否已在反分裂法的懲治法網內？會否被抓捕、被判刑？被判多少年？無期乎？死刑乎？

心中最恐懼的，恐怕當屬賴清德；再這樣下去，他必屬可被重判的首犯。於是，他把自己的恐懼栽到台灣2,300萬人身上，胡扯2,300萬台灣人都會被「判刑」。他是在玩另類「法不責眾」，此乃豺狼般的兇心、兔子般的膽怯，台灣民進黨政客大多是這副德性。

就在台灣島內，民進黨、賴清德之流一片驚恐之際，大陸國台辦又發布消息，明確表示大陸的相關《意見》文件是嚴格依法制訂，堅持寬嚴相濟、罰當其罪；稱如果「台獨」頑固分子主動放棄「台獨」分裂立場，不再實施「台獨」分裂活動，並採取措施減輕、消除危害後果或防止危害擴大，並符合相關規定，可依法不追究部分甚至全部刑事責任。大陸這是在對「台獨」分裂分子運用法律手段「寬嚴相濟」，運用政治攻勢「軟硬兼施」。這樣做，有利於造成分化，瓦解「台獨」勢力，是根據他們的表現，給出路、留活路，統戰大多數，孤立打擊一小撮。中國共產黨運用這樣的政策打敗過無數敵人，當今的台灣民進黨、「台獨」分裂勢力，不過是小菜一碟。

當然，要使這樣的分化瓦解之策起作用，光說不行。「寬」要有用，必先有「嚴」；「軟」要有效，必先要「硬」。大陸當務之急，是要懲處「台獨」頑固分子，短期內對已公布「名單」上的犯罪嫌疑人偵查搜證，抓捕歸案或缺席審判，依法定罪，並大張旗鼓公告天下。如此這般，方能促使某些「台獨」頑固分子放棄分裂立場，不再實施「台獨」分裂活動。認清大勢者，或能棄暗投明，爭取立功也。