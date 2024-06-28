近日，美國駐華大使伯恩斯公開吐槽，說在北京大使館舉辦活動，邀請中國的老百姓參與，過程前後卻經常遭中方刁難。他由是質疑，中國領導人宣稱要增強中美兩國的民間交流，是否口惠而實不至。

俗語說，世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。幾乎就在伯恩斯提出批評的同一時間，大洋彼岸的美國卻傳出消息，有4名赴美留學及參加學術會議的中國學生，入境美國時被無理滋擾及盤查，最後要悉數遣返。近幾年來，相似的個案已超過30宗，被美方針對的，差不多全是讀理工科的中國留學生。有留美學生指出，自己足足有6年時間不敢返回中國省親，皆因離開後要想重返美國校園，擔心入境時會被留難，即使不必驅逐出境，也可能會被入境部門盤問，動輒耗費一、二十個小時。中國人用真金白銀到美國留學，對方卻像防賊般提防着自己，老美的態度如是，中方偶爾間自然也會以眼還眼。

中國手機市場有大量美國蘋果公司的產品，美製的特斯拉汽車更是遍布大街小巷，中國本來很想向美國伸出友誼之手。但「我心向明月，明月照溝渠」，早前美國商務部長雷蒙多說，中國製電動車在美國街頭出現，就像一部部會行走的蘋果手機，隨時搜集訊息，這些訊息一旦傳到北京，或會威脅到美國的安全。雷蒙多發表上述言論後不久，老美雖然沒完全禁止中國電動車入口，卻將關稅由25%加至100%，此舉是變相想將Made in China的電動車趕出市場。

華盛頓政府一次又一次，對中國留學生和中國產品投下不信任票。信任是雙向的，山姆大叔既然不信任中國，憑甚麼要求中國人去信任他呢？