台灣人才荒已非朝夕，若不能有效解決，將使產業發展停滯，經濟也將面臨斷層。為了解決這個問題，經濟部長郭智輝提出「草船借箭」計劃，預計在2040年前，將引進50萬名高階人才為台灣效力。郭智輝說，「草船借箭」計劃有兩大方向，一是台灣企業到外國設廠，吸引優秀的高中生或大學生到台灣唸書，畢業後在台灣的企業服務3至5年，再派回本國。二是要求來台設點的外國企業帶入一定比例的外國工程師，加入台灣的研究團隊，讓台灣成為國際研發中心。

理想很豐滿，現實卻很骨感；郭智輝想藉由草船借箭補充台灣的高階人才，到最後卻可能只是為勞動服務業開了大門，引進更多基層勞工罷了。

台灣高階人才薪資遠遠落後於國外水平，例如台灣最頂尖的台積電，平均年薪約為13.8萬美元，可是，美國OpenAI員工年薪的中位數卻是約7倍的92.5萬美元，薪資差距如此之大，試問要如何吸引外國高階人才來台？而台灣如果將薪資提升到比肩國外，成本大幅提升之下，還能在國際市場上有競爭力嗎？另一方面，台灣傳統上承襲日系工作文化，要求員工為公司付出，而較少考量員工的個人生活品質，台積電就經常被台灣年輕人謔為「GG爆肝救台灣」。這種基本文化上的衝突，試問又有幾個外國高階人才能夠接受呢？

所以，郭智輝提出的「草船借箭」，恐怕到最後會產生反吸效應，讓台灣的優秀人才在接觸到外國更優越的工作環境與待遇後，反倒大量出走。而台灣唯一能吸引大量外國人力的，僅有門檻較低、薪資比第三世界國家優越的勞動與服務業，高階流失而靠中低階補充，台灣的未來是蓬勃發展還是向下沉淪，恐怕明眼人一望可知。