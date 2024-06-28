隨着美國加緊打壓中國，尤其是創新科技方面的發展，近年屢次發生中國學生赴美升學或進行學術交流時，遭到美國入境當局無理扣押審查，甚或指控為間諜及意圖竊取機密，最終被取消入境簽證和遣返內地的事件，令許多學生無故喪失了升學機會，家長無辜損失了大量學費、機票和住宅租金等血汗錢。最初有關問題只是發生在部分州份和機場，但情況愈來愈趨普遍，明顯並非個別事件。

美國副國務卿坎貝爾日前終於把問題說得清楚明白，他聲稱美國仍然歡迎中國留學生，但希望他們到當地修讀人文及社會科學，而不是量子物理學等科學學科，直言美國出於國家安全和保障知識產權考慮，正在限制中國留學生接觸敏感技術。事實上，據報有一些在美國已留學多年的中國大學生和研究生，近年也突然被學校限制報讀某些高端學科或進入某些實驗室。坎貝爾承認，目前美國不夠本土學生修讀科技、工程及數學等學科，有需要就相關領域招收更多國際學生，但美國希望他們是來自印度等友好國家，而不是中國。這是赤裸裸的種族歧視和干預大學自主，難以想像是出自強調平等、多元的美國官員的嘴巴。

美國總統拜登早前才講過，美國發展之所以比中國、俄羅斯和日本等國好，原因之一是美國不會排外，歡迎來自世界各地的移民。這個可能是10年前的情況，自從由當地政客掀起的反華情緒和貿易、科技保護主義抬頭，現今的美國社會、包括學術界已不再多元包容，而且不僅是針對中國人，還有俄羅斯人和穆斯林。有美國科研機構就警告，大量華裔及俄裔科學家與研究生相繼離開美國，勢將危及當地的科研水平和大學發展，走向衰落。