美國經濟水深火熱，國債天文數字；16位諾貝爾經濟學獎得主日前發表聯署信，警告若共和黨總統參選人特朗普喺11月嘅大選再度當選，其「財政上不負責任的預算案」、「變幻不定的行動和政策」，將威脅美國經濟穩定。

老朽一向覺得美國選總統，就係選熟悉嘅魔鬼；同文講得仲妙，指拜登對決特朗普，「一個呆一個喪」，真係形容得妙到毫巔，當真係誰入主白宮，都救不了美國經濟。

諾獎得主指特朗普對所有進口貨都話要徵收關稅係失策，尤其對中國進口貨品最少徵收六成稅項，係財政上不負責任預算，將使美國許多商品價格攀升，導致通脹惡化。而經濟成長需要法治和政經嘅確定性，但特朗普施政完全不按牌理出牌，變幻不定嘅政策將威脅政經嘅穩定，使美國難於世界立足。

事實上，特朗普在位期間，其個人操守亦大有問題，例如涉向艷星支付掩口費、被控34項偽造商業紀錄重罪；私德如此糟糕，也只有美國這樣的「民主」國家，才會容忍佢繼續參選總統。

再說，特朗普在位期間，其實對國家經濟民生未見上心。佢話就話只收一美元象徵式薪水，之不過佢花錢如流水，據悉在位期間單係花費於「高爾夫球之旅」，已用了國家逾1.3億美元，可謂豪奢之至。此外，特朗普在任時，國債由20萬億美元上升至25萬億美元，離任時約為28萬億美元。拜登接過佢留下嘅爛攤子，目前國債超過34萬億美元，當真係日夜開動印鈔機都印唔切還息！

諾獎得主全皆認為拜登嘅經濟政策遠勝特朗普，依老朽看，拜登即使可以「點鐵成金」，可他確實老得經常失神「定格」，恐怕連點鐵的力量也無！美國搞成咁，唔通真係天意？