世界視線：美大選拜登勢危　共和黨謀新策略

美國總統選舉會是今年國際地緣政治發展的最重要因素，國際軍政專家和學者普遍認為拜登輸掉大選的機會很大，因特朗普會提出結束俄烏戰爭及搞好經濟的議題，對比拜登被諷刺最吃重的是女性墮胎權，以及延續俄烏戰爭，俱是政治自殺的議題。

這其實說明，兩人競選的選民基礎是特朗普得男性選民支持較多，拜登則較獲女性選民支持。不過，近日拜登政府大力支持以色列打擊哈馬斯，民意調查顯示，這使美國本土的少數族裔轉投特朗普，或起碼打消投票給拜登的意欲，這對拜登選情非常不利。另一個政治暗湧是民主黨內不少高層人士非常擔心拜登的健康及精神狀態，有傳黨內於今年8月19至22日舉行的民主黨全國代表大會，是給予拜登一次考驗，若拜登表現失常，不排除民主黨會推舉另一個總統候選人，據稱希拉妮又躍躍欲試！

民主及共和兩黨在選舉期間無疑是各尋法寶宣傳及顯現有決心和能力打壓中國。不過，共和黨和民主黨各有不同謀略，民主黨如今更關心如何扭轉選舉敗勢，對中國只有營造及加大宣傳其在南海的威脅，並堅持以經濟及科技出口制裁中國。

至於共和黨，黨內開始出現一些更透徹和全面的考慮，其中《亞洲時報》副總編戴維‧戈德曼（David P. Goldman）這位具備政策影響力的人物，同時被認為是特朗普的支持者，就發表文章分析：「所有回教世界的道路都通北京」的現象。他在意識形態上雖然是西方「自由民主」的信奉者，但他承認拜登掌政完全走上歪路，赤貧化美國及掉入俄烏戰爭的泥沼，這反而提供了機會給中國加強經濟發展及對回教世界及南半球有更大影響力。

戈德曼指出，2019年至今，中國向南半球出口倍增，如今已超過出口美、歐盟、日、韓、澳洲及台灣的總和，主要在電訊、再生能源和基建技術及生產的輸出。這種輸出方式使這些國家能發展，以及對中國商品有需求及購買力。

他認為中國面臨出生率低導致生產力不足問題，如今眼見未能增加出生率及引入移民，就輸出產業技術及資本給南半球的60億人口，以他們的勞動及經濟發展吸收中國過剩的生產力及吸納中國商品。他更認為美國政府用制裁及軍事威脅手法只會更傷害和耗損自己，反建議引入中國投資及科技以加強經濟及就業！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻