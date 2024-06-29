娛圈單打：娶個富貴老婆　理想極速達到

你就好啦！「億萬駙馬」伍富橋最近迎來30歲生日，獲富貴老婆梁兆楹大手筆送上厚禮，包括以老公生日日期「623」自訂車牌、套在保時捷跑車上；NBA球隊湖人Logo的籃球造型蛋糕，同埋湖人當年奪冠陣容的球星簽名籃球。伍富橋笑逐顏開，高呼「多謝老婆」，真係閃盲網民雙眼！

問心吖，幾多人30歲可以過得咁幸福先？住大屋揸靚車，兼有個錫到你燶嘅老婆，若非前世拯救地球，今世都幾難有此修為。好多人40歲仲係捱緊騾仔，70歲仲要上街執紙皮呀！

將心比己，唔止女人想嫁入豪門，男人一樣㗎咋，娶個富貴老婆，人生少努力幾十年，就可以快人一步理想達到，你話幾盞！

咁當然，不招人妒是庸才，伍富橋夫憑妻貴，聲價百倍，自然令到廣大網民又妒又恨，經常出言揶揄有人食拖鞋飯，搞到富妻忍唔住爆Seed反擊，揚言：「佢×得落係佢本事，你恨唔×到咁多！」為了護夫，粗口都唔怕講，非常霸氣！

本欄就覺得，各有前因，人夾人緣，拖鞋飯唔係你想食就有得食，何況伍富橋一直有認真演藝工作，佢亦非常愛護妻子，不時為老婆送上驚喜。例如上月係二人結婚兩周年紀念，伍富橋同樣豪擲萬金為老婆送上鑽戒，有來有往，絕對係真愛。梁兆楹亦不諱言，兩公婆同尋常人家一樣會有爭吵磨合，兩個人走到一起，「可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，歸根究柢是兩個人的事」，反映呢位富家女非常有智慧！所以呢，大家羨慕吓就好，無謂出口傷人啦！