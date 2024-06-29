產評：一年容易又半年　港股活化待何時

時間飛逝，眨眼2024年又過一半，香港股市雖然未有經歷「五窮」、「六絕」，但至今仍未能擺脫波幅格局，且成交反彈缺乏持續性，表現雖非至於惡化或毫無改善，但始終未能徹底提振市場對前景的信心。港府已就活化港股流動性提出不少意見方向，希望加快推展，並設法在互聯互通渠道擴大深化合作及刺激市場流動性上體現更大成效，這樣才能為改善估值提供動力，企業與人才始有更大誘因在港融資和發展。

觀今年港股表現，首季恒指下試14,794點低位後回揚，至5月一度高見19,706點，波幅有4,912點，算是扭轉探底之勢，而5月亦見成交增加。不過，6月大市又依舊反覆，缺乏方向，成交平淡，後市再下試支持位，抑或調整後再試高位有待觀望，股民選擇炒股不炒市，冇期望自不會失望。港元格局雖有改善，惟未足以扭轉積弱之勢，新股表現不似預期，是其中一個最好的說明。

港股次季反彈，主要是靠內地推出新措施支持香港金融市場，包括擬減免內地個人投資者通過港股通投資香港上市公司、在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅，以避免兩地重複徵稅的情況；又支持內地行業龍頭企業來港上市，擴大ETF通合資格產品範疇，將房託基金（REITs）納入滬深港通等。不過，中證監何時才會讓內地巨企來港上市，有方向卻沒有時間表，北水亦未見持續大舉流入港股，故6月港股市況退熱不無原因。

當前港股的最大問題，是何時能藉中國的購買力和企業融資需求，來盤活港股，徹底走出低估值的漩渦。另一個重點，乃中國增加與貿易夥伴（尤其是中東及東盟國家）以本幣支付結算，變相讓國際上的人民幣流動量增加，而香港增設人民幣櫃台，就能給這些海外存留的人民幣提供直接以人民幣計價的投資標的，如今萬事俱備，就等待新投資氣候形成。惟兩大因素都非香港可掌握，只有作最佳準備，繼續等運到。

展望下半年，美元在美國大選前頗大機會維持偏強格局，港元與美元掛鈎，港元相對強勢，港人拿着港元出外旅遊購物的潮流仍會持續，變相說明本地零售餐飲業仍要捱。理論上，樓市回落，舖租下跌，有利減省租金成本，緩減商戶壓力，惟實際上卻未必能彌補到生意額跌幅，以及樓價下跌對需求造成的負面效應。本地需求但求穩，除非資本市場大有起色，製造出新的財富效應，否則整體景氣可能依舊乏善足陳。

中國作為全球第二大經濟體，年產值達140萬億元，是全球最大的貿易國、消費國，及擁有最具競爭力之一的製造業，居民收入已達中高水平，投、融資需求龐大，斷無道理不能取代外資的主導角色，搞活市值約32萬億元的港股。抱着這份信念，股民甘願繼續守着港股，靜候「東風」的到臨。今年下半年會否出現轉機，大家都沒有水晶球，觀望之中，也得為美國政局動盪引發的環球市場波動作好風險管理。