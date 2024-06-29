近30年來，俄羅斯長期受到恐怖主義威脅，是遭恐怖襲擊最為嚴重、死傷人數最多的國家。俄羅斯總統普京領導的俄羅斯強勢復興和反恐怖緊密相關，這些恐怖襲擊，主要來自內部各種分裂勢力、極端宗教勢力和外國干預勢力。

日前，俄羅斯又發生恐怖襲擊。一間猶太教堂、兩間東正教堂、一間警察局，遭到槍擊和縱火，造成20人死亡，包括17名警察、一名神職人員及一名保安；另有44人受傷，其中37人是警察，66歲的東正教神父科特爾尼科夫被割喉死亡。雖然俄羅斯遭受恐襲已經司空見慣，但在俄烏之戰正酣的背景下，這宗恐襲事件還是震驚世界，令莫斯科感到事態嚴重。

近30年來，俄羅斯發生了至少14宗具規模的恐襲事件。1995年6月，車臣分子恐襲一間醫院，100人死亡；1999年9月，莫斯科多幢公寓遭接連爆炸，300人死亡；2002年10月，40名車臣分子在莫斯科歌劇院挾持近千名人質，俄軍施放化學毒氣，40名恐怖分子死亡、130名人質死亡；2004年5月，車臣體育場發生自殺式襲擊，24人死亡；2004年8月，從莫斯科起飛的兩個航班發生自殺式恐襲，90名乘客全部死亡；2004年9月，車臣恐怖分子襲擊一間學校，334人死亡，其中包括186名兒童；2005年10月，車臣回教組織襲擊納爾奇克市，造成142人死亡、240人受傷；2009年11月，莫斯科至聖彼得堡高鐵發生自殺式炸彈襲擊，28人死亡、130人受傷。

到2010年3月，莫斯科地鐵發生兩宗自殺式襲擊，40人死亡；2011年1月，莫斯科機場遭自殺式襲擊，37人死亡、172人受傷；2013年，伏爾加格勒火車站遭襲擊，34人死亡；2017年，聖彼得堡發生爆炸，15人死亡；2024年3月，莫斯科音樂廳遭恐襲，約150人死亡。

上述恐襲成績單，俄羅斯認第二，無人敢認第一。