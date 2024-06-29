菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲近日受訪時誇誇其談，聲稱中菲在南海仁愛礁爭議海域的衝突可能蔓延至整個印太地區，甚至出現核戰風險云云。這也未免太自大了，菲律賓何德何能將南海衝突蔓延至整個印太地區？又何德何能挑起核戰風險？小馬可斯政府唯一能指望的就是美國，可惜老美一向自私自利，而且奸猾狡詐，不可能真的替菲律賓兩肋插刀。最近菲律賓船艇在南海吃了大虧，連特種部隊也被中國海警繳械，而美國軍艦卻躲得遠遠，絲毫沒有施援的意思。菲律賓當局只好自我解嘲，聲稱不考慮援引《美菲共同防禦條約》，其實不是不考慮，而是考慮也沒用，美國壓根兒不想介入，最多只是口頭支持而已。

美國海軍陸戰隊一位前情報官員直言，美國把菲律賓當成「工具」，而不是朋友。這是實話，也是人盡皆知的道理，奈何小馬可斯政府至今執迷不悟，甘願充當工具。當然，他們也許未必是執迷不悟，而是受到美國控制，或是有把柄被抓，根本身不由己。畢竟小馬可斯家族歷史不清不白，與美國關係千絲萬縷，背後不知有多少見不得光的骯髒勾當。

明眼人都看得出，美國對菲律賓的支持並非出於真心，而是一種策略性的利用。當菲律賓真正需要支持時，美國未必會站出來，所謂的《美菲共同防禦條約》不過是一紙空文。最大的問題是，美國已沒有能力與同等水平的國家打一場持久戰，更不可能為了替菲律賓出頭而與中國開戰，因為老美自知沒有把握取勝。

最近解放軍罕有地出動3艘055型和一艘052C型導彈驅逐艦，在南海舉行大規模實戰化訓練，與美軍航母編隊在南海的聯合軍演互別苗頭，既展示了實力，也展現了自信。有些人總是刻意誇大美軍實力，畏之如虎，殊不知今時不同往日，雖然美軍仍是全球最強，但與過去已不可同日而語。更何況，目前美國仍深陷俄烏和以巴兩場戰爭的泥沼，連胡塞武裝也收拾不了，又有何能力在南海挑起戰火？早在數十年前，毛澤東已斷定美國是紙老虎，今天更應作如是觀。

早前中國和柬埔寨舉行聯合軍演，中方出動帶槍機械狗，美國國會政客大驚小怪，聲稱「無法接受」。實際上，中國軍事實力突飛猛進，新式武器層出不窮，老美無法接受的東西還多着呢，慢慢習慣就好了。