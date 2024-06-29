越南奉行所謂的「竹子外交」，經常在大國之間擺動，何處有利就靠向何方。然而他們未必明白，風向是因時而異的，有時不停吹南風，竹子就只能向北面擺，河內政府以為，在同一段時間內，可以擺完東面擺西面，吃盡各方好處，那是太天真，也太不懂得自然常理了。

近日，越南政府或許是想通了，知道中升西降是必由之路，未來世界的發展動力是在中國，甚至會愈來愈依賴中國，因此積極對華示好。越南總理范明政剛出席在中國舉辦的夏季達沃斯論壇，他表示，越南政府不會受別國的離間、唆擺，將會更致力發展越中兩國的關係。

2023年9月，美國總統拜登訪問越南，帶同龐大的代表團，試圖威逼利誘，想聯越抗中，但日前范明政已經把話挑明，河內政府不吃這一套，更不會成為美國反華的棋子。范明政今番到來，據說其中一個原因正是有求於中國，希望我國能協助越南興建高鐵。回想起10年前，世界的高鐵市場仍是群雄並立，中國、日本、德國都各具優勢，但時至今日，中國高鐵已經一騎絕塵，論技術和性價比，環顧全球，可謂無出其右。

越南去年曾跟日本商討高鐵的興建進度，據日方估計，要到2045年方能完工，這樣的效率，跟中國的工程團隊未免相差太遠。再計算耗電量，日本高鐵比中國高鐵高出1.6倍，貨比兩家，越南人愈來愈知道該如何取捨，故近日頻頻向中方示意，冀北京替他們圓夢。除高鐵外，越南亦急於增購民航客機，如今美國的波音飛機意外頻生，歐洲的空中巴士又訂單太多，應接不暇。中國製的C919客機安全可靠，據說越南亦想央求中國，接下他們的飛機訂單。