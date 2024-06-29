台灣新任文化部長李遠上任後，雄心勃勃地推出「乘風破浪計劃」，要帶領台灣電影起飛，他甚至相當自信地說，韓流開始退潮，台流就要起飛了！

李遠說，南韓前文化部長李滄東去年來台時曾稱，南韓的商業模式開始出現衰退迹象。「我覺得應該輪到我們台流。」李遠回憶，2011年和李滄東一起當評審，李滄東認為台灣可以拍《賽德克‧巴萊》，「韓國做不到」，台灣電影拍歷史、社會都比南韓厲害。南韓電影商業化後，李滄東反而看到台灣電影的機會。李遠上任文化部長後，也看到了台流起飛的機會，所以將爭取匡列第二個文創投資100億元新台幣基金，協助台灣電影成長。

若李遠是為了爭取預算這樣說，那無可厚非，若真是這樣想，恐怕就太天真了。南韓這幾年商業電影確實開始出現疲態，但無論在製作、口碑、票房等，依舊狠狠凌駕台灣電影之上，李滄東說台灣能拍《賽德克‧巴萊》，「韓國做不到」，完全是自謙之詞，實際上南韓拍歷史或社會電影，都比台灣更嚴謹精緻而深入，題材更廣泛，甚至禁忌話題都能大膽陳現，並不是台灣電影所能比擬。

而純粹就商業製作來看，近年南韓電影製作費用動輒數億元新台幣，台灣近期叫好又叫座的《周處除三害》，製作費用不過區區6,000萬元新台幣！Netflix去年宣布投資南韓市場4年25億美元，折合台幣高達700多億元，更別提南韓是用整個國家的力量協助韓流文藝娛樂行銷，台灣在這方面的努力根本瞠乎其後、遠遠不如。

砸大錢不一定能拍出佳作，但是靠着少數幾部佳作就想帶動台流，無異癡人說夢，何況台灣市場萎縮，大陸正在蓬勃興起，這台流恐怕是流向的流，只怕就此一去不復返了。