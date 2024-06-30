正論：可愛女童遺街頭　失格父母禍社會

俗語說：做父母要考牌。沒有資格為人父母者硬要生兒育女，不僅遺害子女，更會遺害社會。一名長相可愛的兩歲女童，前晚被人發現獨自在旺角洗衣街兒童遊樂場徘徊，疑遭人遺棄，幸有熱心市民將女童帶往執法部門求助。其疑染有毒癮的生母涉「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，反映香港「失格父母」的冰山一角。

消息指，女童生母聲稱染有毒癮，因此將女童交託友人照顧，但未能解釋為何女童會獨自流落街頭，執法部門仍在調查事件。至於女童生父則身在獄中，反映這個家庭支離破碎。女童經檢查後身體無恙，沒有受虐痕迹，算是不幸中的大幸，目前交由社署看管。社署則不忘強調，涉事家庭並非署方跟進個案，第一時間撇清關係。

看到女童一臉天真爛漫，臉頰圓圓十分可愛，竟然會遭人遺棄街頭，不得不嘆句心何太狠。事實上，本港不幸兒童不在少數，他們或生長在破碎家庭，或遭受虐待。社署設有保護兒童資料系統，登記經轉介的虐兒或有危機個案資料，該署最新提交予立法會的數字顯示，2023年新登記的保護兒童個案達到1,457宗，創10年新高。必須指出，這些都是「有幸」被揭發的個案，更多不幸兒童根本不為社會所察覺，叫天不應叫地不靈。

單是近期，本港已發生多宗虐兒慘劇。例如有女嬰疑遭社區保母施虐致腦部重創，又有女童在家中浴缸溺水命危，疑被生母虐待。日前屯門發生的燒炭案，狠父疑「一鑊熟」，涉企圖謀殺妻子及3名女兒，簡直駭人聽聞。甚至執法人員也是其身不正，一名現遭停職的執法人員，其9個月大兒子5年前在油塘一單位內昏迷，送院後不治，直到近日，涉案執法人員被控虐兒罪提堂。

父母不負責任，對兒童身心影響將是一世。研究指出，向兒童施以毒手者，往往是家中最親近的人，香港最轟動的例子，莫如2018年發生的5歲女童臨臨受虐致死事件。對她施虐的便是親父和繼母，令人痛心疾首。退一步說，即使不涉肉體被虐，精神上的虐待，也會成為兒童的一生烙印，輕則在成長後人際關係疏離，重則淪為犯罪分子。實際上，童年曾受虐待的兒童，長大後對子女同樣施虐的個案多不勝數。由此可見，父母失格，遺害子女，遺害社會，絕無誇張。

高官和政客常常將保護兒童掛在嘴邊，甚麼虐兒一宗都嫌多，說得琅琅上口，但立法究責則一拖再拖。臨臨事件發生後，政府不得不正視知情不報的問題，提出《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定社工、醫生、教師等25類專業人員必須舉報嚴重虐兒個案。奈何有關草案至今未能立法，早前更有議員欲剔除監禁罰則，令條例阻嚇力大減。當局究竟是站在保護兒童的角度出發，還是站在保護專業人士的利益出發，不言自明。