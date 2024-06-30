世界視線：淪為第五十一州　英利益被美瓜分

英國將於7月4日舉行大選，保守黨的首相辛偉誠與在野工黨黨魁施紀賢，已進行了兩場電視辯論，議題涉及經濟增長、通脹、移民、醫療、福利及稅收等。不過，英國本土及國際政經評論家就指出，兩黨明顯避開探討英國已成為美國附庸這個大問題，以及應如何挽回自己的政治獨立及經濟自主！

不少學者批評，英國已經淪為「美國第51個州」，美國牢牢控制着英國經濟，估計目前美國財團的龐大全球投資，30%在英國，每年美國擴大投資後還淨收益1,000億美元，而英國人均收入只等於美國密西西比這個窮州份。近年美國收購英國企業風氣大盛，就連Meggitt Defense Systems以及Ultra Electronics這兩大英國國防企業，都成為美國資本的囊中物。

隨着英國企業不斷被收購，英國近年大量失去傳統資本。傳統英國在地的家族企業，過去會給當地人提供訓練及學徒制、社區資源服務及休閒娛樂中心等，但被美資收購後，就漸漸削減撤銷以增加利潤，完全暴露美國大資本集團逐利甚至貪婪的特性。

面對美資收購，英國本土和歐陸本土家族企業有着明顯的差別。德國、法國與英國一樣，有大量傳統家族控制的中小企業，然而德、法的中小家族企業，比起英國的中小家族企業，更會強烈抗拒美國大資本誘以厚利的收購，即使如今德國面臨能源價格高企，中小傳統家族企業要減產止蝕，但它們更傾向到其他生產條件較佳的地方，例如歐洲其他國家、中國或美國設廠繼續經營。

而英國的中小家族企業，通常抵受不住金錢引誘，選擇出售企業，同時流失本地人才到美國。當然，這亦跟英美同文同種有很大關係。

文化方面，英國也在褪色中。有專家估計，英國每年有40億英鎊的珍貴藝術品及文物流入美國。即使英國有法例規定，這些物品在出售前要給予英國博物館及藝術館優先購買權，但後者沒有足夠經費可以收購。更可怕的是，美國大企業及駐英大使館均有大批人員進行各種游說工作，使英國政府執行向美國利益傾斜的政策，亦導致英國經濟及文化走向貧困。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻