美國總統選舉首場電視辯論，81歲的總統拜登舌戰78歲的前總統特朗普，事前大家都在猜測，誰會在90分鐘「站立」辯論中不支暈倒，或有甚麼言行舉止「不尋常的動作」，兩位參選人的高齡和健康狀況，成為這場辯論的最大看點。然而，暈倒和「奇怪」的事情都沒發生，兩位老人都挺了過來。

拜登有些吃力，狀況差些，但沒達到過往一些場合「失常」、「危險」、「癡呆」的程度，只是有些口吃、喉嚨沙啞、說話不清、反應遲鈍、目光迷離和有些恍神。看在81歲的份上，OK啦！

據說，為了應戰這場90分鐘的辯論，拜登專門請了頂級專家訓練了兩周。然而，辯論後的民調顯示，他還是大幅度敗給了特朗普，67%的受訪者認為特朗普表現較好，認為拜登發揮水準的只有33%。民主黨的一些議員對此很擔心，私下提出「拜登應該停止競選連任，應該由其他人頂上」。而拜登對自己輸給了「老冤家」特朗普有些無可奈何。他的團隊歸咎於拜登患了感冒，歸咎於他患有「胃酸倒流」，「需要頻繁地清喉嚨」。拜登則聲稱：「與一名騙子（指特朗普）辯論是很難的。」

從這些年美國的國情來看，支持特朗普的選民，大多數是他的鐵粉。他們打心眼裏喜歡特朗普這個人，支持他的想法和政策，無論特朗普當總統、敗選下台、被控告各種罪行，如今又捲土重來，他們都對特朗普支持不已，忠心不二。這些鐵粉甚至可以為了他，冒險犯難，作奸犯科；這些鐵粉不是一小撮，而是人數眾多。相比之下，拜登的選民似乎就缺乏這種「鐵」勁兒。

拜登在上屆大選以微弱多數贏了特朗普，說明他的支持者也不少，和特朗普旗鼓相當，但這些人對拜登當上總統後的表現並不始終信任、支持，很容易搖擺不定。因此，特朗普、拜登各有粉絲，人數相差無幾，但「鐵」與「不鐵」，對今屆大選影響甚大。