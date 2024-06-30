收到來函，提及近期頻頻發生的大停電，讀者懷疑是兩電內部潛伏黑暴黃絲搞鬼，猶如百足之蟲，死而不僵。這是天方夜譚嗎？自經歷過2019年黑暴一役，見識到香港人之愚昧反智暴力，竟可來到此等程度，香港實在已沒有甚麼事情是不可能。

儘管現已「由亂入治、由治及興」，但不少領域依然存在「軟對抗」，單是社工註冊局，早前便因為政府修例而公然「撐到行」，最終主席伍銳明提早離任。雖然對大局無甚影響，但黃絲口不服心不服，一旦有可乘之機，必然會捲土重來搞搞震。

姑勿論如何，讀者對大停電有這樣的想法，反映普羅市民有此憂慮，當局宜多加留意；尤其電力供應穩定性對國際金融中心十分重要，隔三差五就來一鑊大停電，就算當中沒有人為刻意破壞，也反映兩電由管理到保養皆一片混亂。再說，國際局勢波譎雲詭，諜影幢幢，黑客氣燄囂張，本港公私營機構近期皆發生多次黑客入侵電腦系統、勒索要錢的事件，導致市民私隱在暗網被公開。別說私隱毫無保障，要是黑客入侵供電網絡，才是最不堪設想。

別看港官不停強調社會安定繁榮，其實依舊存在大量問題，市民觀感跟港官有着極大落差。特別是經濟不景，罪案大量滋生，詐騙案、爆竊案按年暴升，人心惶惶。偏偏高官一副大安旨意的模樣，不是歸咎於社會復常、罪案自然「復常」，就是諉過通關後市民外遊，沒有關緊門窗致盜賊光顧。俗語有云：要贏人先要贏自己。市民不是要求港府施政要贏過新加坡、深圳等地，而是要求他們做好本分而已，執法部門負責任地打擊罪案，財金官員負責任地提出振市措施。一味口號式治港，舌粲蓮花卻言不及義，豈是市民之福！