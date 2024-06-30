民進黨中國事務部6月18日舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談會，會中世新大學副教授劉玉皙與中山大學副教授佘健源皆指出，北京藉由媽祖宮廟、里長等對地方統戰，更確實達到影響民眾投票行為的「介選」效果。

這些教授聲稱根據田野調查與選舉資料分析，北京自2014年太陽花學運後，開始把統戰接觸的焦點轉往台灣中南部，媽祖宮廟則成為北京接觸對象較集中的目標。而顯然是配合此一說法，陸委會發言人梁文傑稱，不只是媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共對台統戰的工具。

其實要解釋大陸為何與這些宮廟組織頻繁互動非常簡單，因為這些宮廟信仰本就來自大陸，是移居台灣的先民飄洋過海「分靈」帶往海島的。而在兩岸經濟發展後，互訪拜謁就是自然不過的事情。而為何宮廟信眾在投票傾向上相對沒那麼支持民進黨？那是因為他們拜的都是中國神，在觀念上本就傾向中華文化，對主張和中國切割、自外於華夏民族的民進黨，自然認同度就不會太高。

大陸向來主張統一，和台灣的交流當然富有統一色彩，如果要把大陸的一切作為都視為統戰，那麼何不說是因為民進黨想要「獨戰」，才會對所有跟中國有關的事物如此感冒？實際上，獨派不僅主張放棄金馬切斷與大陸的聯繫，宣稱自己是南島民族而非中華民族，甚至很多人要放棄中文而改用台羅文，目的就是為了與大陸劃清界線，對年輕一代進行「獨戰」，最終達到台灣獨立的目的。

只是，獨派對民進黨來說也不過是工具人罷了，他們是想用推動「獨戰」的手段，達成民進黨在台灣政治上的「獨佔」！只是民進黨搞得愈極端，恐怕只會加快統一的腳步。