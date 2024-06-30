美國在二戰前長期奉行孤立主義，不主動承擔國際責任，當然不是沒有野心，而是因為它獨立初期國力弱小，於是把對外關係集中在美洲大陸，避免捲入歐洲的衝突。同樣道理，新中國上世紀40年代甫成立，迫切需要和平穩定的國際環境以振興經濟建設國家，故在70年前提出「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」五項原則。

70年來，和平共處五項原則成為中國與外國打交道的基本原則之一。北京與每一個國家建立外交關係、簽署重要文件時，都會要求把和平共處五項原則作為雙方往來重要的指導原則。從過去數十年的歷史發展來看，和平共處五項原則成功讓中國得到很多發展中國家支持，打破美國封鎖。但時至今日，和平共處五項原則也有必要檢討。

比方說，中國過去一直以和平共處五項原則之中的不干涉他國內政為由，要求歐美尤其是美國不要干涉中國內政，但完全沒有效果，美國艦隊幾乎年年駛到台海耀武揚威，北京不還以顏色只會令人看了笑話。另一方面，隨着國家崛起，近年中國與外部世界的聯繫更加緊密，在海外的利益不斷擴大，需要強而有力的措施捍衞，不介入他國涉華的內政與外交事務，也不符合當前中國的需要。

以鄰國緬甸為例，近年當地出現許多網絡詐騙據點，以及緬甸政府軍與少數民族在緬東的武裝衝突，導致大批緬甸難民跑到中國境內避難，皆對中國社會帶來深遠影響。中國如果不「干涉」緬甸內政，只會令自己的利益受損。

無疑，和平共處五項原則在今天仍然沒有過時，而是歷久彌新，但在新的安全形勢下也絕不能教條化，北京有必要微調和充實它的內容。