近年本港多次發生停電或電壓驟降事件，雖然從國際對比來看，香港的供電穩定程度仍屬世界前列，但面對極端天氣情況愈來愈頻繁，令不少人關注香港供電的穩定問題。此外，香港要達到2050年碳中和的目標，零碳電力需要加速推動，如何能做到平抑電價甚至有下調空間？就着如何同時做到平抑電價、供電穩定和環保3個目標，筆者走訪了內地多間發電、輸電機構，也請教了相關電力技術專家，尋求可行方案，在此與各位分享一下。

平抑電價，先要從兩電的《管制計劃協議》着手。兩電協議中的准許利潤是固定資產平均淨值8%，加上燃料成本和風險是100%完全轉嫁用家，兩電亦從來賺盡利潤上限，所以這可說是一個包賺協議。現在距離下次檢討協議仍有9年時間，要兩電自願放棄賺盡8%的做法並不容易。但政府可做的，是盡量壓低兩電的資本投資，特別是新石化燃料發電機組的投資，新投資也應集中優化和提升本地輸配電網絡，引入智能電網，利用大數據，更有效地控制電網，提高效率和可靠性，同時控制基本電費。

由於發電佔本地碳排放達三分之二，加速增加零碳電力是減碳目標的重中之重，而天然氣發電的碳排放是風力和太陽能發電約40倍。有人擔心零碳電力會更貴，我們就要打破這個定向思維。其實隨着科技發展，零碳電力的成本已與天然氣發電相若甚至更低，而且可減少天然氣價格飆升的風險。

零碳電力主要包括核能、水能、風能和太陽能，但香港始終地方小、人口密集，建造費用又高，很難做到規模效益，所以零碳電力還是要依靠與內地合作發展和輸入。香港鄰近海域有巨大潛力發展海上風電場，例如香港南面約30公里的擔桿島，風力資源豐富，特別是夏季風力較大，加上中國在風電方面技術領先，如興建海上風力發電場，估計每個風車每年的有效運行時間可達3,150小時，經諮詢多間電廠，預算上網電價約為每度電0.5至0.6元人民幣，極具成本效益，計劃每年可向香港供應1,000兆瓦，約30億度電，佔香港總需求6%至7%。

雖然政府計劃2032年於將軍澳鋪設海底電纜，引入內地零碳電力，但遠水難救近火，筆者建議在一些毗鄰內地而有特殊需要的地區，包括需要平價電力的新田科技城及發展生態綠色旅遊的東平洲，直接接入內地電網，由內地直接供電，以配合當地產業發展需要。輸入零碳電力，除了是專廠專線專供模式，政府亦應建立一套符合國家標準並與國際接軌的綠電認證制度，一方面增加供電的靈活度和可靠度，同時發揮香港在國家發展上重要的角色。

電力穩定、環保低碳和可負擔的電價，在新技術和新思維下可以同時實現，對民生和各行業發展至為重要，期待政府以更進取的態度，推動香港電力政策的高質量發展。