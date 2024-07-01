娛圈單打：忽然冷待小天后 雪櫃滋味好難受

樂壇小天后炎明熹（Gigi）何去何從成為熱話，她日前現身商場活動，為傳出雪藏以來首次。TVB史無前例地冇派娛樂記者採訪，益發顯得事有蹊蹺。Gigi只表示合約問題還在洽談，所有工作聽從公司安排。嗯，有冇咁簡單呢？

正所謂，說話聽聲，鑼鼓聽音。觀乎TVB冷待Gigi出騷，Gigi則一臉落寞，顧左右而言他，睇嚟續約傾唔掂數的機會好大。尤其同屬《聲夢傳奇》出身、與Gigi合組After Class的鍾柔美、詹天文與姚焯菲舉行記者會，獲TVB高層樂小姐撐場，席間仲叫幾位囡囡不要忘本，似乎有弦外之音，意有所指。

嗱，Gigi係咪有毛有翼曉飛，尚待觀察，但在商言商，TVB一手捧紅Gigi，喺佢身上投放不少資源，梗係希望賺取更多回報。Gigi出道短短3年就想離巢，大台唔谷住道氣就假，將唔聽話的藝人掟入雪櫃，亦係一貫做法，由80年代「五虎將」開始一直如此。

明乎此，「樂壇風紀」甄妮對此看不過眼，疑為Gigi出頭炮轟TVB，實屬不必。TVB始終係商業機構，冇理由明知藝人要走，仲花人力物力成就對方啫，一個唔該，藝人乘聲勢過檔隔籬台，到時得個吉咪好戇居？

況且有麝自然香，Gigi若有實力，即使脫離TVB亦冇有怕。只要捱過雪藏時期，回復自由身，咪又係一條好漢囉。不過Gigi年紀尚小，出道以來慣於被人簇擁，萬千寵愛在一身，家陣忽然受到冷待，自然不是味兒。既然係拉鋸戰，梗係要睇吓邊方夠硬淨啦！