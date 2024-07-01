正論：深中通道受熱捧　港人北上更瘋狂

港人北上勢不可擋！上周六3天小長假展開，不少市民甚至「偷步」在上周五已離境，難怪各口岸又見人頭湧湧，水洩不通，成為小長假常規，大家亦見怪不怪。連接深圳與中山的「深中通道」昨日上午舉行開通儀式後，下午3時正式通車，深圳至中山車程可由兩小時縮短至30分鐘，提速犀利！難怪一向愛「嘗鮮」又怕執輸的港人雀躍萬分，想親身感受這條橫跨珠江的大橋有幾宏偉。

有旅行社的首發團昨日下午2時於觀塘apm的服務站開出，3架旅遊巴接載90名旅客到中山東區。據旅行社營運副總監指出，通道開通令交通變得便利，大約一小時已可由香港到達中山，港人北上除了深圳，亦有另一選擇，同時有望可吸引中山的旅客來港。首發團反應熱烈，推出兩至三小時便已售罄，加上臨近長假期，賣票情況亦相當爆滿，反映港人北上意欲大增，預期生意可增加約30%。而為了應付客量上升，旅遊巴班次亦會由每日26班增至40班，約半小時一班車，票價則因路程縮短而由最平110元減至最平90元。全長24公里的深中通道由伶仃洋大橋、人工島及海底隧道組成，是繼港珠澳大橋後另一條接駁通珠三角東、西兩岸大型行車幹道，行車時速100公里，來回共8條行車線，較虎門大橋多兩條行車線。深中通道設計車流量為每天8萬到10萬架次，由於沒有任何使用限制，車流量後來居上超過港珠澳大橋，相信指日可待。

隨團出發市民心情興奮可以理解，他們特意報團想體驗「有幾快」，市民鍾先生便稱，若真的方便快捷，亦會經常去中山旅遊，「返去飲飲食食休息吓」。另一位市民姚女士則表示，因長假期報團到中山放鬆吓，若車程縮短，會增加返去的意欲，更指會因應時間，「長假期可能去外國，短假期就會返大陸」。市民張小姐亦認同深中通道開通後會更方便，車程縮短會增加返內地的意欲。奇怪的是，就是沒有人說會留港消費。

有議員隨團赴中山，他指通道開通令港人北上會更便利；然而，香港亦要爭取機會，吸引更多中山、順德的旅客，雙向增加人流。他亦提到通道的落腳點位於深圳前海，而香港洪水橋及前海之間亦將興建鐵路連接兩地，議員認為應加快進度把握機會，將一小時生活圈擴展至中山等地，吸引當地高消費力群體來港。

中山市過去是製造業基地，但隨着勞動密集型製造業式微，新的經濟發展模式轉變未能及時，過去一段時間中山一度出現負增長；今趟深中通道開通，理應對深圳與中山的融合發揮作用。至於香港能否如議員所說把握機會，利用通道提速吸引當地高消費力群體來港，看來仍有待觀察。港官但知自我感覺良好，口就說將全面拚經濟謀發展惠民生，把握好國家及國際機遇，之不過，港人始終覺得高官講多過做。港人北上屢創新高，有議員指這現象「難以避免」，對飲食業市道前景感「心噏」。港人追捧大灣區層出不窮的消費新生態，港官有反省過為甚麼嗎？一味隨口噏當秘笈又怎勇闖新天地呢？