美國總統選舉電視辯論既是一場笑話，更是一場災難，兩位老頭不是比智慧、比政綱，而是比體力、比嘴皮，看誰先站不穩，誰先說錯話，結果顯然是81歲的拜登比不過78歲的特朗普。有人形容這是「瘋子對決呆子」，雖不中亦不遠矣。尤其是看到辯論結束後精神恍惚的拜老頭被第一夫人攙扶下台的一幕，除了替其本人感到悲哀，也替美國人和美式民主感到悲哀。

曾被吹得神乎其神、彷彿放之四海而皆準的美式民主，如今竟要靠兩位耄耋老頭支撐，一位癡癡呆呆，一位瘋瘋癲癲，世界上還有比這更諷刺的事嗎？辯論結束後的民調顯示，特朗普以67%比33%的支持率碾壓對手，好不威風，好不得意，其實這並不值得炫耀，爛蘋果贏了爛橙，沒有甚麼分別，始終離不開一個「爛」字。

對於這種結果，民主黨既震驚又沮喪，卻又無可奈何。換人嗎？民主黨內部固然有強烈呼聲，民調也指逾六成美國人希望換下拜登，但問題是，拜老頭未必肯讓位，也未必有人願意接手爛攤子，最尷尬的是民主黨內部未必找得到替換人選。拜登老態龍鍾、詞不達意，經常在公開場合出醜露乖，已非一朝一夕的事，民主黨明知凶多吉少，還要提名他競選連任，原因何在？實在是出於無奈，但凡民主黨有更合適的人選，怎會出現如此尷尬的場景？顯而易見，民主黨內部若不是劣幣驅逐良幣，就是真的沒有人才，只好硬着頭皮讓一位81歲老頭披掛上陣。

當然，這不只是民主黨的問題，而是整個美國或者說整個政治制度的問題。精英階層的利益固化和金權政治的強大阻力，不僅使美式民主失去自我改革的能力，而且使美國選舉徹底淪為小圈子遊戲。近年來的民調顯示，愈來愈多美國人對美式民主感到失望，認為政府和政客們未能有效代表民意。多數美國人更認為民主、共和兩黨表現差劣，需要建立第3個新的主要政黨。只可惜，理想很豐滿，現實很骨感，不管美國人對現實多麼不滿，也只能無奈接受，因為他們根本改變不了任何事情。

表面上每個美國選民手中都有一票，可以自由選擇，實際上單一選民對整體局勢毫無影響，他們只能在兩黨之間選一個，誰當選都一樣。碰上有政治才能者還好一點，碰上拜登和特朗普這種貨色，美國人只能自認倒楣。