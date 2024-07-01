港府將公布規管網約車的研究結果，根據運輸及物流局的說法，屆時會交代是否需要發牌以及網約平台的責任，有信心本屆政府餘下3年任期可以解決的士和網約車之間的爭議。當局決心規管網約車服務，算是回應了社會訴求，但多少顯得有點是在壓力下被逼着做。

所謂的壓力，主要來自兩方面：一是本港的士服務多年來一直備受批評，經常傳出旅客與的士司機爭執事件，已到了影響香港國際形象的地步。二是全球無論是美國、中國還是東南亞等地，網約車皆非常普及，港人外遊亦已習慣使用，只餘香港還在墨守成規。我記得最早的網約車Uber，是2009年先在美國出現；內地的滴滴則在2014年開始運營，2016年內地政府更制訂法律政策，開始有法可依。就連一向保守的日本，亦在今年4月開始允許私家車加入網約車服務。香港現在才研究和諮詢如何規管，其實已落後其他地區很多年。

不過，港府這次亦祭出新招，就是計劃發5個以下的的士車隊牌。當局的想法是希望用車隊來管理的士，提高對車輛新舊、電子支付等要求，從而迫使持有1.8萬個的士牌的傳統的士司機改善服務。但這與基於互聯網共享性質的網約車卻是兩回事。

當香港還在為網約車爭論之際，其他地方已在研究應用自動駕駛，例如美國富豪馬斯克的首個自動駕駛的士項目Robotaxi，準備在今年8月首次亮相，目標是讓車主可以在自動駕駛私家車空閒的時候，點一點手機就可以讓汽車自己跑出路面賺錢，完全顛覆傳統的士服務。內地的「蘿蔔快跑」無人車計劃，明年也將擴展至65個城市測試。依我來看，特區政府施政需要多一點前瞻性和破格的勇氣，否則只會一直追趕卻永遠落後於人。