2024年剛好過了一半，全球大選年亦進入白熱化階段。北約剛委任了前荷蘭首相呂特出任秘書長，歐盟委員會亦鐵定提名德國的萊恩連任主席，但更重要的4場選舉好戲正排住隊上演。其結果對於俄烏及以巴兩場戰事，以至未來幾年的全球局勢都影響深遠。

首先是伊朗總統選舉，因為原總統萊希空難喪生而提前舉行。原本有多達6名候選人，大部分是與萊希立場相近的保守派政客和傳教士。在投票前已最少有兩名主要候選人宣布退選，並呼籲支持者集中票源支持其他保守派人選，以阻止唯一開明派（主要與西方談判及重訂核協議，但其實也稱不上為親美）候選人、前衞生部長佩澤什基安勝出。

隨着美西方近年加緊打壓伊朗，以巴戰事的爆發，還有民眾支持、悼念萊希的效應，相信保守派可以繼續執政。但根據之前以色列空襲伊朗駐敍利亞使館設施後，伊方極為克制忍讓的反應，保守派勝選不代表伊朗會變得更具侵略性。反正現在連美國都渴求以巴戰事盡快結束，以色列總理內塔尼亞胡已站在倒台的邊緣，預計伊朗新政府會繼續靜觀其變，在外交上口硬手軟，首要工作是解決因美西方制裁而引致的經濟問題。

第二場重要選戰也是計劃以外的，因為法國總統馬克龍所屬政黨在歐洲議會選舉大敗，激發他宣布提前進行國民議會改選。民調顯示，在歐洲選舉中報捷的法國右翼勢力應繼續有好表現，但應未能取得國會控制權。極右國民聯盟領袖瑪琳勒龐在投票前表示，如右派可成功控制國會及取得總理席位，會通過限制政府預算，來阻止身兼三軍司令的馬克龍派兵支援烏克蘭。

明日再談更矚目的英美大選及對兩場戰事的影響。