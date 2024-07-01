政府日前公布《香港氫能發展策略》，提出「完善法規」、「制訂標準」、「配合市場」、「審慎推進」四大策略，穩慎有序地營造有利本地氫能發展的環境，並就各項工作訂立行動時間表。我認為策略為本港更廣泛應用氫能指明方向，令業界可及早準備，把握氫能發展帶來的機遇。長遠本港要構建及完善氫能產業鏈，加強與內地合作，共同促進氫能產業健康發展。

面對氣候變化的挑戰，各國都加快發展綠色低碳新能源。氫能燃燒後只產生水蒸氣，不會排放二氧化碳或其他空氣污染物，被視為最具發展潛力的潔淨能源，全球已有40多個國家及地區制訂了氫能長遠發展策略。香港亦積極部署，今年初第一輛氫能巴士投入載客服務，下半年預計第一個加氫站投入運作，並啟動3輛洗街車試驗計劃及測試氫能有軌電車。但總體上氫能在香港仍然是新事物，氫能源產業處於發展初期，相關研究和應用都在探索中。

我去年到大灣區考察環境事務後，就促請政府早日推出氫能源產業發展規劃，並盡快推動氫能立法工作。我樂見當局在策略中積極回應本人此項建議，並提出會於2025年上半年，向立法會提交修訂法例建議，為規管用作或擬用作燃料的氫氣的生產、儲存、運送、供應和使用提供法律基礎。我相信有了法例和標準，可為本港氫能發展拆牆鬆綁，鞏固社會對氫氣安全的信心，令氫能產業發展走上快車道。

當然，訂立法例和標準只是第一步，構建及完善氫能產業供應鏈，才能讓整個生態圈持續健康發展。目前市場上使用的氫氣大多是灰氫，以化石燃料為主要原料，並不能算是真正的淨零排放。而香港的土地及資源始終有限，利用可再生能源（例如太陽能、風能等）大規模製造、生產綠氫有其局限性，且成本高昂。即使可以透過遍布全港的地下煤氣管道直接提取氫氣，亦有一定碳排放量。長遠而言，當局要鼓勵及支持更多科研機構加強對綠氫的技術研發，亦要加強與內地尤其是大灣區城市的合作，融入國家氫能發展大局。

國家近年在氫能技術和應用方面發展迅速，已成為世界上最大的產氫國和氫氣消費國，發展氫能更被寫入今年的政府工作報告。佛山是其中一個氫能產業發展基地，目前已形成較完整的氫能源產業鏈，成為大灣區國家級氫能產業園。我認為本港要加強與內地在氫能產業發展方面的合作，尤其是與大灣區內地城市優勢互補、共同研發、互利共贏。香港可探討從內地進口氫氣，而內地可以利用香港國際化的優勢和平台，向世界展示及輸出氫能發展的最新技術，並透過香港進行綠色融資，達到雙贏。

我希望政府繼續加把勁，追落後、追進度，加速推動能源清潔低碳轉型，令香港配合國策，早日邁向碳中和目標。