正論：舊樓消防埋火患　警鐘長鳴不能拖

每次有奪命火警，消防處循例出來告訴大家，會進一步加強力度，抽調人手主動巡查和按照相關法例就違規事項，譬如逃生途徑被阻塞、消防設備缺損等採取適當的執法行動；對於樓齡較高、沒有裝設消防裝置或「三無大廈」此等高風險樓宇，據悉每年會巡查一至兩次，目的除了找出樓宇內公共地方的消防隱患外，亦讓前線消防人員更熟悉該幢樓宇特徵，方便日後滅火救援的工作。

講就永遠頭頭是道，可惜執行起來往往事與願違。近年本港發生多宗涉及舊式樓宇的奪命火警，當中最震撼的莫過於今年4月10日，發生於劏房賓館林立的佐敦華豐大廈三級大火，這場火警共造成5死40人傷，奪命火悲劇再度引起社會關注舊樓消防安全問題。

本報記者近日巡視全港約50幢人煙稠密的舊樓，發覺火患危機處處。當中，在銅鑼灣波斯富街與羅素街交界，人流如鯽的鬧市，有商住樓宇後樓梯被人放置多罐石油氣，雜物阻塞梯間，一旦發生火警，勢必逃生無門。灣仔一幢隱沒於俗稱「玩具街」的舊樓，梯間掛滿近30件各式各樣衣物，如有火警，必加速火勢。至於九龍旺角及深水埗多幢「三無大廈」，則有滅火筒過期近10年、雜物阻塞梯間、防火門長開等現象。荃灣有舊樓被人棄置兩張床褥堵塞梯間，如不幸發生火警，根本無法走向天台逃生。各種亂象均凸顯本港舊樓消防隱患觸目皆是，一旦發生火災，後果堪虞。

此外，記者巡視的多幢唐樓，電線亂七八糟，梯間陰暗，夾雜垃圾與廚餘酸腐味，衞生惡劣。按政府數字，截至2022年4月底，有8,730幢及8,843幢樓宇尚未遵辦分別由香港消防處及屋宇署發出的「消防安全指示」，進行指明的消防安全改善工程。有舊樓業主稱，除消防喉，部門要求改善樓宇公眾地方的存在隱患，包括整理入口處的電錶及電線，將以往雜亂無章的電線及電錶，全部必須收納在可開啟木箱內，部分舊樓完成安裝，頓時予人整潔之感。惟業主透露，單計安裝此類木箱已涉資十多萬元，加上更換氣窗及其他工程，每戶要支付數以萬元計，憂日後的支出變成無底深潭，業主無法負擔。

早前有消息指，當局一直密切留意有關問題，但現行法例未容許政府部門「進場」，為大廈進行改善消防工程，計劃年內修例，容許政府以「先付後追」的方式，先為高危舊樓改善消防工程，再向業主追收費用。事實上，自華豐大廈奪命火後，政府認為有緊急需要，故提前於7月修例。若政府「進場」進行消防改善工程後，個別業主可向市建局申請資助，按比例分擔業權份數所需要費用，若資助後仍不足以支付全數維修費用，便要業主自行負責餘款，而拒絕繳付餘款的業主，其單位將被「釘契」。

人命關天，市民若發現會觸發火警的違規事項，「條命係自己嘅，你見到就應該要舉報！」而消防處及有關當局執法要嚴，否則再多的罰則都是枉然！本報記者稍作巡視已發現如此多舊樓火警隱患，看來當局要加強巡查及認真檢控，否則，每次慘劇後又再循例檢討及呼籲防火意識，必然又係「失失慌，累街坊」！