中美矛盾不可解，已變成長期的鬥爭，未必會打熱戰，但全方位的鬥爭可能比熱戰更激烈，更無處可避。

中國對於美國，最大的弱處是金融，已是體制與文化問題。二是意識形態，深入到社會倫理、價值觀，且無處不在，成為中美衝突的重心。在各個方面的基本條件下，也使得中美之爭，意識形態成為中國的最易被攻破之處。

中國意識形態在改革開放以來已大變，少數人先富起來的政治口號，變成政策和政治文化的最主要戰略原則，衝破原來的傳統道德文化、政治倫理與社會價值觀。先富起來實行時拋棄了共同富裕的要求，從傳統的為富不仁改成為不富者不仁。由於政治失誤，貪腐通行，上行下效，有一段時期先富起來失去任何規範的限制，盡可能不擇手段追求暴富。更可怕的是，在國內暴富之後，便要到歐美享福，中國積累的財富不管來源合法與否，都一併帶到歐美，造就中國的企業家、官員等外逃，在歐美也成當地的暴富。中國社會裏形成一個由不擇手段暴富，再挾資到歐美的先富起來的標準途徑。

而影響所及，不能暴富、先富起來的，也一窩蜂地要跑到歐美，不能暴富也要做「富裕文明」的歐美公民。從中國這二、三十年精英與希望做精英的跑到美國、歐洲，或次之的澳洲、新西蘭的人數龐大，百萬以上，便可見到這樣的人生理想、先富起來的思想行為，怎樣深入地轉變着中國社會的價值觀與意識形態。二、三十年的大貪腐被鎮壓了，可是今天仍不斷地有高官貪腐被捕，連兩任的國務委員兼國防部長亦因此落台，可見貪腐、先富起來可不擇手段的思想影響是如何深入及廣遠了。

當精英包括高官、高級知識分子可以為金錢而賣國，中國的政治社會文化體系，顯然便是有着眾多問題。在中美決戰中，還有眾多未被揭露和新生的貪腐分子，會不會被收買來讓美國在中國內部攻破呢？蘇聯崩潰是在內部開始，經濟改革變成市場化、商品化、金錢化。美國侵略伊拉克，輕易取勝，不是戰場決勝，而是美元收買了將軍們。中國的意識形態怎樣清洗這種先富起來的意識形態？怎樣結合傳統與社會主義，形成一套可與近乎野蠻資本主義的價值體系、意識形態鬥爭呢？單靠口號、宣傳，是不可能形成新的價值體系與意識形態。