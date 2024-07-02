如無意外，特朗普再度入主白宮已是大概率的事，畢竟對手拜登實在太弱，此次電視辯論的拙劣表現基本上已宣告其爭取連任之旅終結。目前人們最關心的是，瘋人回歸對世界局勢尤其是中美關係會帶來甚麼影響？西方媒體普遍唱衰，認為中美關係將會更加惡劣、更加不可預測。這不是沒有道理，特朗普瘋瘋癲癲，一向不按牌理出牌，中美關係自然好不到哪裏去。不過，這也沒有甚麼大不了，當今美國社會集體陷入反華歇斯底里，整個政壇烏煙瘴氣，盡是鷹派政客，誰當選分別都不大，中美進一步走向對抗既是意料中事，也是無可避免，相信中方已有對應之策。

對中國人而言，最重要是做好自己的事，只要自身有足夠實力，兵來將擋，水來土掩，管他美國總統是誰。特朗普揚言，一旦再度上台，就會把所有中國產品的關稅提高至60%甚至更多，那就提高好了，誰怕誰？當年貿易戰是特朗普一手挑起，受到最大傷害的反而是美國，現在即使再加碼，也不外如是。經過這幾年的磨練，中國整體實力和抗逆能力又提高了不少，豈會那麼容易被老美嚇倒。

特朗普和拜登最大分別是：一個簡單粗暴，一個奸詐狡猾；一個是真小人，一個是偽君子。如果必須在兩者之中選擇一個做對手，則寧願選擇真小人。真小人不加掩飾，明刀明槍，比較容易防範；偽君子則是善於偽裝，說一套做一套，令人無從捉摸。拜登上台以來對中國做過諸多承諾，從「四不一無意」，到「五不四無意」，哪一項能夠遵守？都說特朗普是大嘴巴，其實拜登猶有過之。

有人曾天真地認為，特朗普當初只是對價值350億美元的中國產品加徵關稅，如果中方不報復，就不會引發貿易戰。這種人不是頭腦簡單，就是心腸太壞，都甚麼年代了，他們還要求中方罵不還口、打不還手，到底是何居心？實際上，即使當時中方不報復，美方也不可能收手，必定得寸進尺，奉之彌繁，侵之愈急。正如中國古人所說：「以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。」

從另一個角度看，特朗普再度上台，對中方來說未必全是壞事。此老頭奉行「美國優先」，不僅針對中國，連盟友也不放過，而且動不動就毀約退群，結果只能導致眾叛親離，將更多國家推向中國，使美國更加孤立。