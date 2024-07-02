拜登和特朗普首場電視辯論完結，全世界都為拜登的糟糕表現而震驚之際，美國的盟友更是忐忑不安，當中最首當其衝是北約。特朗普早在執政時期已有退出北約的念頭，只是被幕僚力阻而作罷，他一旦再次上台，即使不退出，肯定也會減少美國對北約的軍事支持。

特朗普的商人逐利本性，令其外交政策極其現實，他要求美國利益最大化，認為由美國在國際間承擔大部分軍事保護極不公平，甚至揚言北約各國的國防支出若不增加，他就會鼓勵俄羅斯對這些國家為所欲為。各國增加國防預算，最後又是美國獲利，皆因軍火商有生意可做，永續財源滾滾。

北約也對特朗普回朝非常有戒心，法國總統馬克龍便多次表示要走獨立自主之路，建設歐洲軍，減少對美國的依賴，惟馬克龍也是自身難保。他提前解散國民議會並重新選舉，「政治豪賭」未能為其領導的中間派挽回頹勢，政敵瑪琳勒龐領導的極右國民聯盟，在首輪投票中，以34%的得票率領先；左翼聯盟新人民陣線得票29%排第二。馬克龍恐淪跛腳鴨，下屆總統寶座亦很大機會落入右派手裏；而孤立主義在北約若成為主流，其存在價值勢必名存實亡。

右傾浪潮席捲歐美，特朗普上台、歐洲由右派管治，似乎已是大勢所趨。他們會更強調本國利益，而不是扮演世界警察及其追隨者。美國會加大壓力要求盟友購買武器自衞，而不是由美國作出軍事干預，北約在世界舞台淡出，烏克蘭、日本、南韓、菲律賓、台灣這幾隻美國棋子恐難以安枕。特朗普自吹上台24小時就可以結束俄烏戰爭，澤連斯基政府將全個國家押上，也難逃被拋棄的命運，日韓菲台繼續走在反華最前線，下場如何，可思過半矣。