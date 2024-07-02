拜登與特朗普的90分鐘電視辯論，讓過去對拜登是否還有能力擔任總統的質疑徹底枱面化，拜登雖沒有如某些最壞預期般的當場昏倒，但其呆滯、遲鈍，最後甚至必須旁人攙扶才能離場的窘態，徹底讓民主黨內部失去信心！

民調顯示，特朗普的表現以67%碾壓拜登的33%，賭盤也預測拜登當選的機率僅剩19.2%，特朗普則高達54.8%，民主黨內出現「換拜」的聲浪。只是，如同當年國民黨「換柱」，現在就算把拜登換掉，也很難改變特朗普重新執政的大勢。

台灣也出現類似的狀態，民進黨立委沈伯洋近日頻頻發表奇特言論，諸如「從性愛片可以測知政治傾向」、「在少有人知的戰亂國家開秘密會議被人冒名頂替」、「在立陶宛旅館被人翻行李還留下上有warning字樣的吃剩炒飯便當」等不可思議的說法。如果只是胡言亂語譁眾取寵也就罷了，沈伯洋卻經常今天這樣說，明天卻又換一種說法，明明改口的是自己，卻說別人硬把他沒說過的話塞到他口中。例如大陸官媒疑介入台灣電視台節目製作事件，他先自稱兩個月前就得知消息，但是「沒證據就不值一提」。後來改口說有幾分證據說幾分話，最後在各方質疑之下，再改口自己早就舉報了，讓人懷疑他到底是有多重人格所以無法自制，還是有被迫害妄想症，以為有人要陷害他？

台灣法律並沒有強制民意代表接受醫療鑑定的條例，所以，就算沈伯洋再怎麼胡謅，除了被他抹黑、指控的人可以控告外，大概也不能阻止他繼續行使立委職權，只是這樣一個疑似思覺失調的人，不但要審查預算制訂法律，還是執政黨的政論大將，這不僅是台灣政治史上的災難，恐怕也預示了賴清德政府未來4年的失能。