由美國主導的2024年環太平洋軍事演習，近日在夏威夷及其周邊海域登場。今次軍演的聯合部隊指揮官聲言，演習目的在於防止侵略發生，針對中國的企圖昭然若揭。我以為今年這個「環中國軍演」有兩大看點。

一是訓練軍隊的各種戰術。在現代戰役中，想要打贏一場有把握的戰爭，除了要有先進高端的武器裝備，還必須訓練好各種戰法。每進行一次軍事演習，部隊就可以把不同的戰術和戰法運用到軍演裏，通過反覆的總結，得出最有效戰勝敵人的作戰方案。今年環太平洋軍演的內容非常廣泛，除了傳統的海上作戰，還有陸上作戰演習如島礁爭奪等，就是要配合美國在印太地區的戰略調整，包括提出的新島鏈戰略。

此外，環太平洋軍演作為全球規模最大的軍事演習，每次軍演選擇的「靶艦」種類和重量級別都不盡相同。今年環太軍演的「擊沉」演習目標，是已退役的4萬噸級塔拉瓦號兩棲攻擊艦，很明顯是要因應中國近年在巨型兩棲攻擊艦和航空母艦方面的發展，以及可能將這些艦艇用於台海衝突中。

二是發揮威懾潛在敵人的作用。今年環太軍演有29個國家參加，參演兵力逾2.5萬人，為歷來規模最大，而且參演武器的數量也是歷來最高水平。在當前台海和南海局勢緊張之際，美國期望以海上軍演的方式展示它的朋友圈，彰顯其軍事盟主地位，讓北京知難而退。

從參加軍演的成員名單看，不少是和中國友好的國家，如馬來西亞、泰國，到真正爆發戰爭時，未必會走向美國陣營，這也令環太軍演的政治意義大於軍事意義。但無論如何，北京應有所警惕，加強與其他國家溝通，爭取更多的理解和支持。