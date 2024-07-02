昨日談過伊朗與法國大選，今日輪到還有兩日就投票的英國國會選舉，以及11月舉行的美國總統選舉。兩者的形勢日漸明朗，但對兩國外交走向和全球政局的影響則未明。

英國現任首相辛偉誠趁當地通脹回落提前舉行大選，希望可創造奇迹讓保守黨再度連任，或至少拉近與工黨的距離，以求保住自己的政治生涯，部署下屆大選捲土重來。但選戰開打不久，他便因缺席諾曼第登陸紀念儀式而受到批評，其後又爆出有黨員及官員違規就大選日期賭局落注的醜聞，令兩黨支持度差距未有如預期般收窄，辛偉誠很可能連自己的國會議席也不保。

工黨上台執政，其黨魁施紀賢出任首相已成定局，但工黨政府對俄烏及以巴戰事，以至對中、美、歐洲、中東和亞太爭議地區的立場政策和具體做法，不僅外界不肯定，可能連施紀賢自己也不太清楚。畢竟工黨已太多年未有執政，施紀賢及其內閣成員都缺乏實戰外交經驗，現在說的、寫的都只是大方向和紙上談兵。再者，正如大部分的國內選舉，選民最關注的是經濟及民生問題，而非國際局勢和對外關係。兩場選前黨魁辯論，焦點都是通脹、就業、醫療、非法移民，以及兩黨的管治與個人醜聞等，幾乎沒有討論過外交政策。普遍估計工黨會繼續強硬反俄，但援烏力度或會減弱，對歐盟會較親近，對美國會保持距離，對中國則可能相對沒有那麼惡劣，但這些全部都只屬估計。

美國大選方面，俄烏及以巴戰事愈打愈爛，國內通脹持續而遲遲未能減息，非法移民及毒品問題未止等，均對總統拜登不利。日前舉行的首場電視辯論，更進一步凸顯其老態與昏庸形象，令其實亦已78歲的前總統特朗普看似更加機智和年輕。明日再談。