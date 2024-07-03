娛圈單打：戲內復仇夠爽　戲外翻身痛快

沉寂多時，內地花旦吳謹言終於憑新劇《墨雨雲間》重振人氣。此劇以女主角忍辱負重、借用別人身份重生，報復寡情丈夫、變態小三為主線，節奏明快，大快人心，觀眾看得過癮，亦帶挈吳謹言重新獲得關注。

吳謹言憑《延禧攻略》爆紅後，被指恃寵生驕耍大牌，面癱演技又被斥為冇進步，接下來的劇集收視均是滑鐵盧，聲勢無復當年勇。高峰即低谷，她不諱言演藝生涯跌落谷底，戶口一度剩番兩舊水，要不是碰到《墨雨雲間》，可能一直爬不起身。她亦分外珍惜今次機會，提前數月入劇組做準備，事前又跟老師學戲，從頭做起。

努力有回報，觀眾都認同吳謹言今次演繹精準，能夠拿捏到女主角由含冤受屈、被最愛出賣、生無可戀，到猛然醒悟、臥薪嘗膽、報仇雪恨的情緒，加上男主角王星越顏值在線，跟吳謹言組成「菲常蕭張CP」大受歡迎，終於令此劇爆紅。

老實說，《墨》的劇情並不盡善盡美，反而流於堆砌，機關設局遠遠不如《延禧攻略》精彩，但勝在忠奸分明，奸角衰得令人咬牙切齒，觀眾都樂於看他們如何被女主角收拾。復仇劇最緊要睇得夠爽，《墨》顯然做到了。

講番吳謹言，論美貌她肯定不算最頂尖，但個子嬌小，弱質纖纖，古裝扮相確是一絕。內地娛樂圈美女如雲，她能夠脫穎而出，正是食正內地古裝劇條水，加上面容辨識度高，不像一般網紅臉，一雙大眼睛尤其有靈氣。至於王星越，真實年齡跟吳謹言相差超過10歲，卻因為角色集型英帥靚正於一身，年齡差無阻觀眾對這對CP的熱愛。