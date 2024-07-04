以色列在巴勒斯坦戰爭中受挫，證明伊朗龐大的政治、軍事和經濟實力，即使自1979年宗教革命後一直被美國壓迫，伊朗還是有着顯著的發展，特別是軍事抗爭力量增強，兩伊戰爭打倒不了它，而軍事實力背後的是科技與經濟生產力。

伊朗可以進行核能、核武的發展，是它強大能力的體現。在中東，一直與美國支持的以色列抗衡的，只有伊朗，若不是美國制裁，伊朗全球最大之一的天然氣儲存量與產量，應可令伊朗的經濟發展更勝沙特阿拉伯與海灣諸國。

從19世紀俄羅斯與英國帝國之爭，伊朗便是爭奪的重心，伊朗變成俄英兩國實際分治。二次大戰後美國接管中東，也全力維護伊朗，只是宗教革命成功，變成在中東美國勢力最大的威脅，美國不得不作各種方法打擊、企圖收復。這可反映伊朗在中東的戰略重要性，而宗教革命後的伊朗卻一直維持並發展下去沒有被推翻，反過來，伊朗的什葉派教義和宗教革命（包括國際主義式的更廣泛地區的革命）更佳傳播在中東地區，鞏固了什葉派伊朗跟隨者的眾多地方武裝與執政政權和美國等西方勢力抗爭，星星之火，可以燎原。

在黎巴嫩，真主黨差不多替代政權；在也門，胡塞武裝大有機會統一全國；若果以色列發動全面戰爭，最後卻戰敗，伊朗系的地方武裝當會迅速接管多國的政權。黎巴嫩、也門是必然的，伊拉克與巴勒斯坦亦會是親伊朗的什葉派地方武裝接管政權。中東便是伊朗的一片紅，成為中東最大勢力。

在這樣的實力基礎上，敍利亞必然依附，伊朗可與沙特阿拉伯（與海灣諸國）和土耳其、埃及商討中東重建與發展。全面排除美國及西方的影響，中國與俄羅斯將會是參與中東重建的主要外國國家，印度則視乎其有否戰略眼光，中亞各國與巴勒斯坦、阿富汗亦必然與伊朗及中東建立密切的交流與合作，在歷史上波斯國的廣大版圖基礎上，重建新的強大的中東、中亞的大地區市場與政治合作。

美國會否撤軍？現時在伊拉克、敍利亞的地方武裝揚言將美國、美軍非法佔領者趕走；在巴林的海軍基地，沙特阿拉伯、杜拜的軍事基地，能否在以色列戰敗的中東繼續維持呢？美國或當然不願撤退，它有選擇嗎？它有甚麼方法可留在中東呢？