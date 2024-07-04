近日歐盟委員會「內定」德國政客萊恩連任主席，引起成員國意大利和匈牙利強烈不滿。依我來看，這一風波不僅揭露歐盟內部存在嚴重分歧，也可能在歐洲政壇觸發新一輪動盪。

新一屆歐盟領導層是由6名歐盟領導層在閉門會議上選出。他們分別是代表歐洲人民黨的希臘總理和波蘭總理、代表社會黨的西班牙首相和德國總理，以及代表自由派復興歐洲黨的法國總統和荷蘭首相。然而，在剛剛結束的歐洲議會選舉中，雖然中間派主流政黨控制了多數席位，但意大利總理梅洛妮所屬的極右黨團「歐洲保守派和改革主義者」也取得了83個席位，躍升為第三大黨團，顯示極右勢力在歐洲政壇強勢崛起。理論上而言，梅洛妮應該在新一屆歐盟領導人選舉過程中有份參與，但現實卻是中間派和左翼政黨聯手推舉萊恩擔任新主席，完全無視極右黨團和其支持者的存在。

梅洛妮對這一專橫的行為當然不滿，直言不諱地批評是一種「侵略性的官僚行為」，警告稱若不考慮意大利的訴求，萊恩和她盟友在歐洲立法機構將會舉步維艱。不得不說，極右勢力崛起已成為歐盟必須要面對的現實難題。選民對目前以中間派為主的執政團體普遍不滿，右翼民粹主義乘虛而入，吸引了大批選民支持，雖然其解決社會問題的方案流於簡單和煽動，卻能直擊選民的痛點。

歐盟委員會此番「內定」事件引起多個成員國公開叫板，歐盟中間派和左翼政黨為箝制極右翼勢力被迫聯手合作，但這種合作不僅無法掩蓋選民對現狀的不滿和右翼民粹的聲音，而且只是表面的權宜之計。隨着歐洲政治格局日益複雜和不穩定，這些被內定的領導人能否應對這些挑戰頗令人懷疑。