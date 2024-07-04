日前國家審計署公布對去年中央預算執行和財政收支的審計報告。針對農村學生營養改善計劃專項資金，在被審計的159個縣裏，有66個縣，直接挪用近20億元（人民幣‧下同）用於償還政府債務；有41個縣和1,500多所學校，壓低供餐標準，虛構採購業務，變相截留擠佔近3億元；有5個縣教育局與供應商串謀、分紅，套取逾4,000萬元；147間供應商和學校食堂，偷工減料，以次充好。

從範圍之廣、花樣之多、金額之大來看，所謂農村學生營養補貼，已是千瘡百孔，名存實亡。本來，由於城鄉二元制分割結構，財政投入向城市建設傾斜，農村公共服務資金就微乎其微。農村孩子那點少得可憐的營養餐補貼，又被層層揩油。有些貧困山區的農村留守兒童，一日三餐靠土豆鹽巴果腹。剋扣他們的餐食補貼，這種「孩口奪食」，何異於「奪泥燕口，削鐵針頭」、「鵪鶉嗉裏尋豌豆，鷺鷥腿上劈精肉」？真正是感嘆「虧老先生下手」。各級官僚，但凡稍存憐憫之心，何至於此。

官員們不可謂不精明，因他們的目標非常精準──農村學生。也就是說，不涉及城市孩子。一來，官員的孩子都在城市上學，當然不能委屈自家人；二來，城裏學生家長不乏有錢有勢者，焉知會不會有上層關係？故得罪不得。而農民無權無勢，沒有發聲渠道，更有很多家長外出打工，學生多是留守兒童。這是徹底的弱勢邊緣群體，可隨意踐踏，任性宰割。

「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子。」從改革開放開始，這條標語刷遍大江南北的農村牆頭。然而，正應了那句老話：缺甚麼吆喝甚麼。地方政府挪用公款，往往先從教育經費下手；欠薪欠費，也慣於拿教師工資開刀。因教書匠們向來只有仰人鼻息的份。那些手握「印把子」、「刀把子」、「錢袋子」、「筆桿子」的組織、紀檢、政法、財政、宣傳等強勢部門，向來是經費充足的。

對最弱勢的農村孩子剋扣盤剝，此類官員，其政德、私德如何，毋須贅言，多半是冷血酷吏。窺斑知豹，奢望這樣的官員為民做主，當好父母官，簡直是癡人說夢。挪用農村教育經費不是新鮮事，每次官方都標榜零容忍，但類似問題卻屢禁不絕。原因很簡單，往往是大事化小，罰酒三杯，小懲大誡罷了。挪用資金、官商勾結的當事人都是盤據基層的大小官僚，利益盤根錯節，所謂處罰也無非是左手打右手。

要真正零容忍，就應對涉事官員一票否決，清理出公職隊伍。要對學生餐飲補貼真正做到監管有力，方法同樣很簡單。如今互聯網發達，若真問心無愧，定時在網上公布學生補貼台帳就可。然而，如此有效便捷的方法，偏偏無人使用。那邊廂，卻又高喊零容忍。這就跟放着現成的橋不走，非要假裝摸石頭過河一樣。下一份的審計報告，是否還有同樣問題，無待蓍龜也。