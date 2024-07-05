正論：當街綁架細路　社會崩壞失道

一個地方經濟不景，人心必然不古，罪案必然野蠻瘋長。將軍澳一個人來人往的商場，一名3歲男童竟遭綁匪公然擄走，綁匪甚至不理男童有窒息風險，用行李箱藏參運往同區另一屋苑，再向家屬勒索折合500多萬港元的虛擬貨幣，堪稱喪心病狂。最令人膽戰心驚的是，綁匪與受害家庭並不認識，相信因財務問題而犯案，意味人人自危。隨着經濟轉差，愈來愈多人鋌而走險，治安恐怕沒有最崩壞、只有更崩壞！

事發在前日下午約4時30分，男童在將軍澳廣場遭人擄走。男童母親當時帶男童與朋友逛街，突然發現男童失蹤。同行其他小朋友收到勒索字條，上面以繁簡體字印有「不可報警」及聯絡方式。綁匪其後以短訊勒索家屬66萬USDT虛擬貨幣，即泰達幣，並附上相信是男童睡覺的照片。家屬沒有交付贖金，執法部門最終在12小時後，即昨晨5時許在將軍澳一單位救出男童，並拘捕兩名涉案女子。據了解，藏參地點為同區私人屋苑「天晉」，距離將軍澳廣場約10分鐘步程，綁匪疑先用嬰兒車運載男童離開，再轉用行李箱運到上述單位。被捕一人持香港身份證，另一人持雙程證，藏參地點為前者居所。

儘管執法部門迅速破案，但小朋友在熱鬧的商場被擄走，而且是光天化日之下發生，還是讓人極度震驚。尤其調查顯示受害家庭跟兩名綁匪並不認識，可能是隨機擄人；而綁匪帶備嬰兒車、行李箱和替換衣物掩人耳目，亦反映事前早有部署，犯案動機則被指與財務問題有關。事件令廣大家長惴惴不安，擔心子女隨時淪為下一個標參對象。儘管暫無證據顯示是次案件背後有集團或組織策劃，但黑社會無惡不作，為了錢無所不用其極，執法部門向來反黑不力，若說綁架勒索隨時成為香江日常，絕非危言聳聽。

事實上，香港治安每況愈下已是有目共睹，打劫珠寶錶行、黑幫劈友尋仇，隔三差五就會上演，香港也因此被嘲為「國際大刀會」。日前天水圍又有一名港男在街頭遭3名南亞漢斬傷浴血，受害人原定當天就一宗傷人案到屯門裁判法院提堂，是否有人為阻其出庭而買兇傷人，不言自明。至於當街綁架案近年亦時有發生，包括今年5月，一名女子在尖沙咀街頭被人強行擄走，疑涉錢銀糾紛；2022年9月，一名中年漢欠債數百萬遭綁架，最終遭撕票並埋屍荒野；2021年12月，一名外傭在薄扶林帶歲半少主上學前班，二人途中被匪徒擄上車，禁錮在八鄉一個廢棄貨櫃內，幸外傭機警帶同少主逃脫獲救，過程動魄驚心。

從來經濟好壞與罪案多寡有直接關係，這一年多來本港經濟明顯轉差，負資產和破產個案急增，罪案亦隨之飆升。去年整體罪案按年大增近三成已是明證，今年經濟比去年更差，罪案肯定有增無減。可以看見，今年首5個月罪案數字已較去年同期上升3%，當中入屋爆竊更勁升逾三成。

與此同時，網絡詐騙、虛擬幣騙案多如雨後春筍，今次的綁架案便涉及虛擬貨幣，號稱有隱密性和難以追查，而執法部門在這方面的破案率又的確極之低下，益發鼓勵不法分子借此犯案。更不必說，南亞假難民已成黑幫廉價打手，他們膽正命平，與本地黑幫一拍即合。尋仇劈友、販毒打劫固然有假難民身影，一旦黑幫認為綁架細路有利可圖，隨時利用他們對小孩子痛下毒手。

最令市民疑惑的是，高官一方面強調香港由亂入治、由治及興，另一方面罪案大幅增加、市面執笠潮不斷。而執法部門對治安惡化仿似無感，甚至搵藉口卸責。例如入屋爆竊案急增，執法部門高層便歸咎於中港通關後外遊增加，市民沒有關緊門窗所致，絲毫沒有檢討是否打擊罪案有不足之處。又如七一多個旅遊區皆見荷槍實彈的執法人員星羅密布，跟平時鮮有執法人員巡邏街頭形成強烈對比。何況港府對假難民中門大開，治安益發不靖，當局一味重國安輕治安，市民連出街都提心吊膽，簡直顧此失彼。

當然，家長在今次事件中也有責任，小孩子蹦蹦跳對四周沒有警惕，家長只要看漏一眼，隨時釀成不可挽回的悲劇，今次能夠安全被救回，實屬不幸中的大幸。再次強調，在經濟疲弱之際，必然會有更多人惡向膽邊生，執法部門必須加強打擊罪案，別只顧在「抖音」、「小紅書」打造形象工程、討好上意。