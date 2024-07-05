產評：美國政經不穩定　匯市釀極端波動

最近美國大選辯論開始，現任總統拜登的災難表現，換來民主黨內部的反對聲音，更盛傳拜登或被迫提出退選，消息頓令美國政局蒙上重大陰影。另邊廂，近期美國經濟數據開始見到景氣轉弱的情況，展現須減息穩經濟的苗頭，惟聯儲局似乎仍傾向按兵不動。美國政經愈見不明朗，美元短線雖轉弱，但投資者得提防隨時迎來回力鏢，皆因美國愈亂，避險需求下將支持美元需求，得高度警惕匯市極端波動的風險。

近日美國公布的就業數據遜預期，加大聯儲局啟動減息的機會，美元隨即回軟，一眾跌跌不休的非美貨幣包括人民幣及日圓都有喘息機會。不過，且別高興得太早，皆因美國內部不穩，風險外溢至全球，換來的結果好可能又是強美元。

近期美國大選辯論展開，拜登的表現令民主黨內部極為不滿，要求其退選的聲音亦急升，更有分析指拜登退選的可能性超過六成，這令原先市場預期「兩老（拜登與特朗普）對壘」的局面生變。到底拜登一旦宣布退選，誰來頂上？而本身選情未明的特朗普，若坐收漁人之利順利當選，美國經濟政策又會否再現大變，都是投資者聯想到的一連串問題。

環顧一眾非美元貨幣，人民幣本輪貶值波幅區有向下移的傾向；日圓兌每美元匯價跌穿160心理大關亦未見日本央行入市干預，克制的程度反映日本當局有心理準備，更大貶幅可能還在後頭，畢竟匯海無限，但外匯儲備有限，與其都是浪費「彈藥」，倒不如能忍則忍，備留「彈藥」靜候適當時間才介入匯市。可見主要央行都在為美元發狂引發的匯市極端波動預留政策空間。

美國經濟數據有轉弱迹象，但在大選前，除非景氣急速轉差，否則聯儲局維持貨幣政策不變的機會仍大，意味支持美元偏強的高息基調未變。不過，不斷延後減息時點，對美國經濟而言不無風險，最怕是如先前聯儲局錯判加息時點換來通脹猛飆一樣，如今不斷延後啟動減息的時間，代價好可能是經濟硬着陸。

美元高息，支持匯率偏強；美國政經動盪，引發避險情緒，資金流入美元避險，美元還是會偏強。來來去去，還是美元霸權本色，一眾非美貨幣只有「受」的份兒。這是現實，但久而久之，正促使更多經濟體嘗試在國際貿易上更多選擇以本幣作為支付結算，以減低美元需求及受美元匯率波動的影響。單是全球石油交易，年初已有兩成改用其他貨幣進行。

為何過去大家都被迫受美元「割韭菜」，如今去美元化卻漸成國際潮流，主因這些年美國在國際貿易的佔比下跌，且美國的天量財政赤字，已影響美元信用，加上美元被武器化以打壓其他經濟體發展，迫使全球思變，尋求建立一個新的支付結算體系。

過去國際常有「美國打噴嚏，全球重感冒」之說，反映美國對全球經濟的影響力。隨着中國崛起，而美國自身的問題愈益嚴重，情況正在起變化。一場以應對「美元問題」風險為核心主題的國際貨幣體系改革正在加速推演。