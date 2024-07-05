中國海警部門可不是吃素的，短短一個月內，拘留過菲律賓特種部隊成員，近日又扣押了越境捕撈的台灣漁民。自今年5月中國公布《海警機構行政執法程序規定》之後，中方的海上執法行動，更趨於有名有實。現在恐怕只是開頭，反華、反北京的勢力再不收斂，恐怕好戲會陸續有來。

過去的中國崇尚先禮後兵，但如今時逢亂世，文縐縐的一套愈來愈不管用，故近日似乎改變了國策，應付反對勢力，實行「先小棒後大刀」。海警只是小棒，海軍才是大刀，中國海軍經多年打磨，刀刃早已閃閃發光，這樣的神兵利器，固然希望可以永遠備而不用，但只要有它們在，就不必再害怕群魔為禍。

北京愛好和平，非不得已，始終不想揮動屠龍刀，故近期大多只是祭出小棒，但這支小棒也是由精鋼打煉而成，實力不容小覷。以中國海警船和台灣海巡船比較，後者大多是遊艇公司承造，外表中看，實際卻未必中用。相反，不少現役的中國海警船，都是由退役戰艦改造而成，船身鋼板堅厚，一旦與來犯者硬碰，對方只會焦頭爛額。

很多人以為，中國不斷增強海警實力，是想實現海上霸權。事實上剛好相反，強化海警部門，目的只是希望以較文明的方式維持海上秩序。譬如今年6月，中菲兩國在仁愛礁海域發生衝突，菲方特種兵的船上配有自動步槍，中國海警登船執法，卻只是手持棍棒、斧頭，對方最後願意繳械投降，大抵是懾於中方人員的勇氣和聲威。日前，大陸海警扣留了幾名台灣漁民，也是因為對方觸犯法規，越境捕撈。

中國海警以往一直包容，近期先後向菲、台兩地「挑機」，也是為了撥亂反正而已。