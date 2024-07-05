大進滿88號漁船被大陸海警連人帶船扣押，民進黨一開始還有人痛批國民黨還要「跪着求和」嗎？但一夜過去情勢逆轉，府院黨集體定調就是漁民擅闖大陸海域違反休漁期規定，由海基會發函海協會處理。最搞笑的就是民進黨發言人吳崢，居然「呼籲」兩岸政府協商解決問題。賴清德不僅是現任總統，也是民進黨主席，自己的發言人呼籲自己的黨主席去協商，也創下了又一個台灣奇迹。

但問題的重點是，過去一直吶喊「抗中保台」的民進黨，這次為何如此低調？難道單純只是因為自知理虧嗎？民進黨這個政黨的特性，就是當他得勢時，絕對不會跟你講任何道理，想到的只有完全碾壓！而只要一看民進黨開始客客氣氣地呼籲理性協商時，就知道他們是因為缺乏實力，根本無法解決問題，才想要透過協商以拖待變，製造對自己的有利情勢。

從中菲南海衝突可以得知，一旦大陸開始採取強硬措施，美國就是迴避後撤，讓菲國自己頂上。連有着《美菲共同防禦條約》，曾是美國殖民地，也是邦交國的菲律賓都獲得如此待遇，美國會怎麼對待台灣，自然不言可喻。而台灣海巡實力遠遜於大陸海警，這次若非大陸不為已甚，說不定連海巡都被大陸俘虜，形勢險惡又沒有足夠力量，民進黨只好收起抗中保台的嘴炮，將責任全都推給漁民，閃到一旁裝成調解者，深怕自己會變成事主。

無獨有偶，就在此時，馬祖南竿機場上空，居然任由解放軍軍用無人機盤旋20分鐘，馬防部除了通知機場暫停起降，沒有任何驅離或射擊的動作。兩件事情湊在一起，再駑鈍的人也應看破民進黨的手腳。賴清德全身上下最硬的就是那張嘴，讓一隻鴨子領導台灣，台灣的未來能不忐忑乎？