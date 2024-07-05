美國民主黨要求現任總統拜登退選的聲音愈趨強烈，日前有首位國會議員表態支持換人。但正如昨日分析，民主黨首要解決替補人選誰屬，以及該人是否比拜登有更大機會擊敗前總統特朗普。當中有不少人想起近年民望最高的前總統奧巴馬，但美國憲法明文規定任何人只能做兩屆總統，故他不能像當年的普京那樣，在完成兩屆總統任期後，相隔一屆再度參選。

老公未能參選，能否由太太代為出征呢？奧巴馬的妻子米歇爾雖然從未正式參選從政，但出身名校、擁有法律博士學位，早於老公當選總統前已參與不同社會事務和公職，在政、商、法律和學術界均有一定知名度，形象好兼人緣佳，不像另一前第一夫人希拉妮，主要靠丈夫克林頓才上位。相對希拉妮的女強人形象，米歇爾予人更女性化及好母親、好老婆的感覺，包括多次獲選為最佳衣着女性。與其丈夫一樣，米歇爾在左中右翼及不同年齡層選民皆有一定支持，尤其較少強烈憎恨者，因此多次有傳她會從政以至參選總統。在去年初的民主黨總統候選人開放式民調中，米歇爾的支持度就排名第一。

有趣的是，雖然奧巴馬一直力撐拜登爭取連任，但米歇爾卻堅拒夫唱婦隨。原因是她與拜登的前媳婦、即「敗家仔」亨特的前妻乃閨密之交，認為拜登家族虧欠了其好友。有關決定為她贏得更多民眾支持，包括一些保守派人士。

雖然米歇爾已經多次表明無意從政，但現在「黨難」與「國難」當前，她會否改變主意呢？不過也有人認為，雖然美國人經常將男女平等掛在口邊，但實際上對女性擔任領導職位的歧視仍然嚴重，甚至比種族歧視更厲害，至今還未出過首位女總統，這是米歇爾必須深思熟慮的。