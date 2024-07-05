英國尋日舉行大選，香港時間今日下午應該有大致結果。選前幾天嘅民意調查顯示，執政14年嘅保守黨，其支持度落後在野工黨約20個百分點，工黨有望以創紀錄數量嘅席位重新執政。選前最後民調顯示，執政保守黨支持度僅18%，恐怕只能取得64席，工黨則有望大勝，收穫破紀錄嘅484席。

令人感到奇怪的是，首相辛偉誠找來前首相約翰遜為保守黨站台，之前外界一直傳聞約翰遜與辛偉誠不咬弦；事實係約翰遜前年擔任首相期間，當時擔任財相嘅辛偉誠聯同衞生大臣賈偉德辭職，被視為對約翰遜發動逼宮的主要人物。依家忽然之間成為辛偉誠的「秘密武器」，果然，政治圈裏沒有永遠的敵人和朋友！

然而，約翰遜在拉票演說中不忘列舉佢在位時嘅眾多成就，甚少着墨對辛偉誠嘅認可；約翰遜重點關注在野工黨贏得權力嘅危險，譬如說：如果你想交更多稅，那就投票給工黨；如果你想不受控地接收難民，那就投票給工黨！約翰遜為辛偉誠站台，看來是幫倒忙！民無信不立，不論係約翰遜抑或辛偉誠，已然完全失信於民，得不到民心，愈吹就死得愈快！英國多份有影響力的報紙，都對保守黨表示唾棄，有社論直指「保守黨已經走到盡頭，工黨必須獲得執政機會」。亦有政治民意調查專家妙喻：在同一個地方遭遇兩次雷擊的可能性，比辛偉誠繼續擔任首相嘅機率還要大。

看官，英國賭博公司開出賭盤，工黨勝出1賠1.01，保守黨勝出1賠30。臉書的朋友說：「賭馬就話扒冷啫，刀仔鋸大樹，搞政治就一定強者必勝，扒逆水只是愚昧。」啱聽，相信工黨黨魁施紀賢躺着也勝出！得民心得天下，民意不可違也！