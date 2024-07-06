產評：港股樓未脫弱勢　庫房莫財靠舉債

對比近日亞洲多個地區股市衝頂，中港股市仍是相對失色的市場，港股交投又復弱勢，振興股市依然是看不見盡頭的漫長道路。至於樓市，二手樓價跌跌不休，市區新盤亦開始有蝕賣趨向，私宅落成量大減，發展商對後市極為審慎，反映地產投資將迎來冷鋒。來自股市和樓市的稅收入不是沒有起色就是不斷惡化，港府如何削減財政赤字，不得而知。靠增加發債度日也不是解決辦法，非但令人擔心港府應付中長期公共開支的能力，更令人擔心庫房空虛的問題成新常態，最終威脅到金融體系穩定。

疫後中國經濟復甦步伐與市場預期有落差，加上中美博弈，地緣政治風險急升溫，中國資產估值一直維持在低迷狀況。滬綜指這麼多年仍在打三千點保衞戰，即使次季部分經濟數據如出口改善，惟A股表現依舊不振，交投減少，反映買賣兩閒。以中國資產為主港股表現自然亦受限制，雖次季反彈，惟後勁顯然不繼，且成交又復平淡，缺乏大型新股招股，表現繼續落後區內主要股市，與近日排隊衝頂的日本、台灣及印度股市更形成強烈對比。

振興股市無從入手，已是客觀事實，流動性缺乏持續改善的基礎；估值不理想，要吸引新的長錢和優質企業來港就更困難。這惡性循環如何打破，得看國策與中國資產表現，香港能主動掌握的並不多，只有等運到。

除了股市，另一主要資產是樓市。港府遲來的全面撤辣，刺激作用已灰飛煙滅，二手樓價指數連跌3周，並創逾7年半新低，蝕賣已成常態。發展商為如何促銷手上新盤而苦惱，近日更有市區新盤以接近甚至略低於成本價開售「試水溫」。要知道，樓市這個狀況下去，第一是不利發展商啟動新投資項目，更甚是放慢現有項目進度，最終將影響中長期建屋進度；第二是持續跌價將迫使發展商須為手上的高成本項目作撥備；第三是政府賣地進度受挫，土地收入將繼續失預算。此外，面對銷售資金回籠進度不理想，在持續高息下，發展商得着手重組債務，這把火繼續燒，處理不好，隨時劍指金融體系。

雖然港府不斷派定心丸，強調金融體系穩定，又指可增加發債應付基建等長期建設開支。不過，借錢是要還的，更何況在如今高息環境下，發債成本不輕。整體商業景氣再現收縮，庫房來自股、樓兩市的收入來源未見恢復，財政儲備降至不足支付一年的政府整體開支，這個狀況持續下去，能否如期在2028/2029財政年度「滅赤」，不無變數。

審慎理財，從來都是港元聯繫匯率穩定的基石。雖然港府一直強調不用擔心結構性財赤，又指發債不會用於日常開支，但一年復一年，說好的企業、資金都未見流入香港，商業與就業市場景氣實難以樂觀，對前景的信心可從何談起？還望港府腳踏實地，及時理順內部風險，並務必在發展經濟方面盡快幹出成績來，否則經濟積弱下去，想翻身只怕會變得愈來愈困難，最不願見到的是影響到市場對港元穩定的信心，得守住這條紅線，不能逾越。