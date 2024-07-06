正論：死無葬身之地　龕位不足難解

生亦難，死亦難，已成香港無解的死結。生者，輪候公屋往往大排長龍；逝者，求一個葬身之地也是千難萬難。針對私營龕場亂象叢生，當局制訂的《私營骨灰安置所條例》於2017年中生效，奈何發牌進度緩慢，若某些私營龕場最終無法符合申請牌照規定，更必然出現大規模「清灰」窘境。港府擬作出權宜之計局部放生，讓某些私營龕場選擇申請豁免書繼續營運。

在目前法例下，龕場須領牌方可出售或出租新龕位，未領牌者可申請「豁免書」或「牌照」。未獲發「豁免書」或「牌照」的龕場，須申請「暫免法律責任書」才可繼續經營，不可出售或出租新龕位。發牌委員會接獲涉及147間私營骨灰龕場的申請，惟截至6月30日只批出12個私營龕場牌照，堪稱龜行蝸步，杯水車薪。

不獲發牌的私營龕場，最終可能無法營運，存放在內的先人骨灰便需要「清灰」。但清灰容易安置難，公營龕位向來供不應求，一些熱門地點的輪候時間動輒長達159個月；何況香港人口老化，每年平均有逾5萬人離世，預計到2038年死亡人數將增至近7.4萬人，即每日死亡人數由約130人增至近200人。公營龕位捉襟見肘，逝者又天天增加，政府遂不得不作出折衷做法。

數字顯示，截至今年6月底，在60間正在申請牌照的「截算前骨灰安置所」中，有27間仍未符合規劃要求，當中24間因不符合豁免書的兩項基本申請資格，或因打算繼續出售龕位而沒有申請豁免書，獲政府建議放寬限制局部放生，只需符合3項條件，便會為該些龕場提供申請豁免書選項。預計有13間龕場受惠，約15,000個已安放骨灰的龕位無需遷移，另有約21,000個已出售但未入灰的龕位日後不受影響。

這顯然是沒有辦法之中的辦法，惟又引起其他質疑。有議員指出，此舉有違發牌制度原意，助長未符合規格的龕場繼續營運，令消費者混淆，同時對早已「清灰」的消費者不公平。誠然，發牌制度之所以推出，是因為私營龕場一直欠缺監管，既出現天價龕位亂象，又帶來衞生、消防隱患。當局好不容易決心規管，如今又突然對部分原本不合資格的龕場提供豁免，難免予人無所適從之感。但現實就是如此矛盾，龕位需求有增無減，若不局部放生，清灰後難於安置，肯定會引爆民怨。即使食環署有提供暫存骨灰服務，但數量有限；至於存放在持牌長生店雖然合法，但始終有逼爆的一天。

說到底，這跟港府長久以來對龕位不足問題視而不見、拒絕作出長遠規劃有關。儘管近年迫於輿論壓力，不得不增加興建公營龕場，奈何不是地點偏遠，不受歡迎，就是地區人士強烈反對，興建受阻。香港寸金尺土，興建龕場又不是亮麗的政績工程，高官往往口說重視，實際上興趣缺缺。隨着近年環保意識抬頭，港府宜大力催谷綠色殯葬，徹底解決港人死無葬身之地的問題，不能再口惠而實不至了。