特朗普執政期間最後一位國家安全顧問奧布賴恩發表文章，建議特朗普重任美國總統後，應該全面切斷和中國的經濟聯繫，應該通過更加強硬的實力和手段，讓美國重返維護「世界和平」。奧布賴恩現在只是一名智庫成員，是「全球台灣研究中心」美台工作小組主席，但他的言論受到各方重視。之所以如此，是因為他在特朗普執政時期備受重視，擔任要職。

美國輿情對奧布賴恩在特朗普再任總統後的仕途看高一線，認為他極有可能出任美國國務卿。2017年，特朗普曾考慮讓奧布賴恩出任海軍部長，有美國輿情吹捧奧氏是確保美國繼續在全球佔據主導地位的理想人選——在某種程度上符合當前的國家情緒和我們持久的「國家價值觀」。2018年5月，特朗普任命他為總統人質事務特使。2020年3月，奧布賴恩攻訐中國政府隱瞞新冠疫情。2021年1月，中國外交部宣布對28名美國人及其親屬實施制裁，奧布賴恩是其中之一。2023年3月，奧布賴恩以「全球台灣研究中心」美台工作小組主席身份，率團訪問台灣並獲蔡英文會見，還授予他「特種大綬景星勳章」。

奧布賴恩的這些表現顯示，他是一個有歷史淵源的反華政客，儘管特朗普已經下台數年，他仍然加大力度支持台灣「倚美謀獨」，反華反共如魚得水，發揮力量。在目前的美國總統大選中，奧布賴恩給他的「老東家」提出反華反共、打垮中國的建議，超出拜登的現行政策。拜登的反華在所謂「去風險」中想辦法，奧布賴恩則要美國全面切斷與中國的聯繫。他在文章中聲稱，就像中國試圖瓦解美國的經濟和軍事力量一樣，華盛頓也應該以牙還牙，如同在冷戰中成功地弱化了蘇聯的經濟一樣。

拜登政府不敢公開對華叫囂「冷戰」，奧布賴恩則赤裸裸地叫囂對華冷戰，妄圖像打垮前蘇聯般打垮中國，其反華態度，想必會正中特朗普下懷也。