強要市民走塑，盛事卻可玩膠。港府煞有介事提出的盛事經濟又有新搞作，中環海濱活動空間展出5大充氣版「世界奇觀」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門及高逾13米的意大利比薩斜塔。有關充氣裝置為塑膠物料，個個體形有番咁上下，展期不足一個月，之後這些塑膠不知如何處理？

不少人質疑港府強要市民走塑，偏偏推動的盛事卻毫不環保，雙重標準令人不齒。更不必說，這些充氣裝置白皚皚欠缺生氣，有網民甚至直斥似墳墓，加上晚間的綠色或藍色的燈光效果，陰陽怪氣，大吉利是。

主辦方聲言有關充氣裝置的設計靈感，是來自亞美尼亞著名AI藝術家，以生成式人工智能設計的系列。從IG圖片可見，充氣地標比例均為1:1，看似震撼而盞鬼。惟有關圖片只是AI生成，變成實物放諸香港則大縮水，何況從安全角度來說，亦無可能做到1:1。外國和內地旅客興趣缺缺，揚言不可能有旅客專誠為這個活動來港，不如到郊外遠足更吸引。港府沒有提及是次盛事是否由公帑資助，更無提及耗費多少，主辦方則認為可吸引10萬人次入場。是否如港府所吹噓那樣，全年210項盛事可帶來72億元消費額，實在令人疑問。

其實早前觀塘的LED白色花海已被轟似殯葬，劣評如潮不得不換色。經過上次教訓，有關方面顯然仍沒有學乖，依舊以中國人忌諱的白色做盛事活動主色。更令人哭笑不得的是，康文署忽然在大埔海濱公園以中式婚禮布置設立打卡點，放置紅色花轎、紅燈籠等道具。有網民在晚上打卡，氣氛陰森詭異。時近七月十四，不知康文署是為了配合盂蘭節氣氛，還是刻意連累政府被罵、大搞「軟對抗」？